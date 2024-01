VIDEO Obitelji talaca Hamasa sve očajnije: "Željela bih da se barem jedno od troje vrati živo"

Dvadesetak rođaka izraelskih talaca koje u pojasu Gaze drži Hamas upalo je u ponedjeljak na sjednicu parlamentarnog odbora u Jeruzalemu tražeći od zastupnika da učine više kako bi se oslobodilo taoce.

Hamas je u napadu na Izrael 7. listopada oteo 253 osobe. Drži ih još oko 130.

U zatočeništvu je umrlo 27 talaca, a drugi su pušteni u studenom u okviru razmjene.

⚡️The families of #Israeli prisoners held by the resistance repeat: “Now, now” after storming a meeting in the Knesset, in reference to their demands to conclude an exchange deal immediately. pic.twitter.com/NOVvF7pQWt

Jedna žena istaknula je fotografije troje otetih članova svoje obitelji. "Željela bih da se barem jedan vrati živ, jedan od troje", rekla je pred Odborom za financije.

Drugi prosvjednici, odjeveni u crne majice, istaknuli su natpise s porukom: "Nećete sjediti ovdje dok oni ondje umiru."

"Pustite ih sada, sada, sada!" izvikivali su.

Families of the Israeli hostages captured on October 7th entered Israel’s parliament, the Knesset, forcing their way through security forces as their rage over Netanyahu's failure to achieve any significant military or diplomatic progress grows. pic.twitter.com/74zrJcUWqp