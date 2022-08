Na velikoj vojnoj izložbi ruske vojske nazvanoj "Vojska-2022" predstavljen je M-81 - robotski pas koji na leđima nosi minobacač.

U Moskvi je u tijeku velika vojna izložba ruske vojske nazvana "Vojska-2022", na kojoj je predstavljen i M-81 robotski sustav. To je pas-robot, koji na leđima nosi minobacač.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0