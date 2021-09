Vojna moć pokazuje se ovih dana u Splitu. Počela je još jedna međunarodna izložba naoružanja i opreme ASDA. Održana je i spektakularna vježba naše vojske.

Pucalo se u Splitu na sve strane. Velikom vojnom vježbom tako je pokazan dio moći hrvatskih oružanih snaga.

''Glavna zadaća nam je uzvratiti paljbu i zauzeti zaklon'', kaže Ivan Kraljević, pozornik Hrvatske ratne mornarice.

S kopna, mora ili zraka. Koja god ugroza bila, Hrvatska vojska vježbom je pokazala da je spremna na sve izazove.

Izložba u Spaladium areni

Sve se to događa dok traje izložba naoružanja i vojne opreme u Spaladium areni. Puške i bespilotne letjelice samo su dio arsenala za obranu ili napad. A u ekstremnim uvjetima nastupa potpuni robotizirani proizvod hrvatske pameti. Radi u uvjetima, kemijske, biološke ili nuklearne ugroze, ali i svim drugim prijetnjama. Cijena se ne otkriva.

''Cijena je na upit. Ne možemo otkrivati informacije oko cijene. Bit ćemo spremni razgovarati s ministarstvima oko toga sredinom iduće godine'', otkriva Gordan Pešić, voditelj razvoja poslovanja tvrtke.

Za dvije godine stižu borbeni zrakoplovi

A 2023. godine iz Francuske u Hrvatsku trebaju stići borbeni zrakoplovi Rafali s dijelom američkom opremom od kojih pak treba zeleno svjetlo za prodaju.

''Hrvatska će kupiti svoj modul i on će u budućnosti taj TPT nositi direktno sa Amerikom. Ja ne vidim niti jedan problem koji se do sada potencirao u javnosti koji bi mogao dovesti u pitanje završetak procesa nabavke višenamjenskog borbenog aviona'', poručuje ministar obrane Mario Banožić. Potpisivanje ugovora o tome kaže očekuje do kraja godine.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr