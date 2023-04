Kontroverzni Robert Kennedy mlađi, nećak ubijenog američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja, objavio je u srijedu kandidaturu za američke predsjedničke izbore 2024.

"Objavljujem kandidaturu za demokratske predizbore", rekao je pred pristašama u Bostonu 69-godišnji Robert Kennedy mlađi čiji izgledi za uspjeh nisu veliki.

Robert Kennedy mlađi je sin bivšeg demokratskog ministra pravosuđa i predsjedničkog kandidata Roberta Kennedyja koji je ubijen 1968. te nećak predsjednika ubijenog pet godina ranije.

Odvjetnik specijaliziran za ekološke teme, poznat je od 2005. kao zagovornik teorije urote u vezi s cjepivima, za koja tvrdi da su povezana s autizmom. Neki njegovi pristaše na skupu nosili su kape s natpisima protiv cijepljenja.

Na tom skupu u državi Massachusettsu - izbornoj bazi obitelji Kennedy - obećao je da će "ukinuti podjele" koje razdiru Sjedinjene Države tako što će napokon "reći istinu američkom narodu".

Give me a sword. I need an army, and it can’t be just the Party. I need Democrats, Republicans, and Independents.



I won't pretend to agree with you on every position. But I would make America a safe place to debate your positions and I will give you an ear and open mind.