Što zapravo slovenska policija radi u Savudriji, odnosno o kakvim prekršajnim prijavama govori slovenska Vlada?

Zanimljivo i napeto u zaljevu koji Slovenija naziva Piranskim, a Hrvatska Savudrijskom valom. Mišiće su na moru pokazivali svi. Od hrvatskih ribara koji su lovili uz pratnju hrvatske policije, preko hrvatske policije koja je upozoravala slovensku policiju da se udalji iz hrvatskog mora, do slovenske policije koja je upozoravala hrvatske ribare da se udalje iz slovenskog mora. I tako - svi su se upozoravali i nakon upozoravanja - otišli kući.

U pratnji hrvatske policije tri domaće ribarice isplovile su i jutros. ''Ništa se nije promijenilo. Jedino što je bio veći promet naših policijskih brodova'', rekao je Mihael Kocjančić - ribar iz Savudrije. Slovenski policajci hrvatske su ribare snimali kamerom.

''Očekujem da ćemo dobiti kaznu, vjerojatno. Nadamo se da nećemo, ali imam iskustva jer sam već dobio takvu kaznu prije pet, šest godina. Bila je to kazna od tisuću eura'', ispričao je Ezio Kocijančić, ribar iz Savudrije.

Slovenskoj policiji su se pridružili i ribarski inspektori. Kazne nisu nikome uručili. Ribari ipak strahuju da će dobiti kazne.

''To je uobičajeno. Mi smo svjedoci, ne samo ovog vremena da dolazi do snimanja i dokumentiranja od strane državnih institucija Republike Slovenije, nego i prije same odluke arbitražnog suda'', rekao je Danilo Latin, ribar iz Savudrije.

Igra živaca

Život posljednjih mjeseci igra je živaca. Iako sve djeluje mirno, napetost se osjeti. Pojačan je nadzor s obje strane. Ni jedna od policija ne odustaje od svojih zadaća.

''Bile su naše tri ribarice. S ribaricama su bila naša policijska plovila. U naše teritorijalne vode su ušle slovensko policijsko plovilo i slovenska ribarska inspekcija. Njima smo izdali upozorenje. Nakon čega su oni napustili područje teritorijalnog mora RH'', rekao je Loris Kozlevac, načelnik sektora za granicu PU istarske.

Udaljili se jesu, otišli sve do završetka rada ribara nisu. Popratili su svaki njihov korak iz blizine.

Slovenska Vlada u priopćenju za Novu TV kaže da će prekršajno prijaviti hrvatske ribare. A tamošnji predsjednik parlamenta kaže da će svi incidenti koji budu zabilježeni na moru, biti temelj moguće slovenske tužbe sudu Europske unije.

''Hrvatska strana ne želi poštovati međunarodno pravo pa će Slovenija upotrijebiti pravna sredstva koja su joj na raspolaganju i koja su moguća na temelju onoga što su parlament i Vlada usvojili'', rekao je Milan Berglez gostujući u programu POP TV-a.

Slovenska policija svakodnevno počevši sa 29. lipnja, otkako je donesena arbitražna odluka, evidentira, bilježi i dokumentira prelaske hrvatskih ribara u slovenske teritorijalne vode po toj istoj odluci.

Sve bilježe kamerom kako bi imali dokaz, kako kaže predsjednik slovenskog parlamenta, za podizanje tužbe protiv Hrvatske na sudu Europske unije, odnosno o provedbi arbitražne odluke tog suda.

U tih šest mjeseci prema podacima slovenske policije zabilježeno je 1.400 takvih prekršaja. Kako smo čuli od ribara u ranijim slučajevima te su se kazne kretale do tisuću i 300 eura. Ribari strahuju da će im kazne poslati na kućne adrese. Te kazne, kažu, ne namjeravaju plaćati, a ako ih i dobiju očekuju da Vlada stane na njihovu stranu.

Kako je u prošlosti reagiralo ministarstvo vanjskih poslova, tako se ribari nadaju da će i ovoga puta reagirati hrvatska Vlada i da će na taj način izbjeći plaćanje kazni.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr