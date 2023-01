Deseci tisuća ljudi u vatikanskoj Bazilici svetog Petra odaju počast Benediktu XVI. Satima stoje u dugim redovima kako bi se oprostili od prvog pape koji se povukao s dužnosti nakon gotovo 600 godina.

Iz Rima se u Dnevnik Nove TV javila reporterka i urednica vanjske politike Ivana Petrović, koja je otkrila da su vrata bazilike svetog Petra bila otvorena do 19 sati, ali da na Trgu ima još hodočasnika koji se mole i žele se oprostiti s papom.

Kako je naglasila bazilika će biti otvorena i sutra i prekosutra od 7 do 18 sati kada se očekuje još više hodočasnika.

"Tijelo Pape emeritusa preneseno je rano jutros iz samostana gdje je umro u baziliku svetog Petra uz propisani obrednik. To smo vidjeli kada je umro papa Ivan Pavao II., ali ovog puta to nisu snimale vatikanske kamere te je Sveta stolica priložila nekoliko fotografija. Prvi put i Sveta stolica i protokol i sami mediji suočavaju se s protokolom sprovoda pape koji se je odrekao Petrove stolice, svakako da će taj obrednik biti nešto drugačiji. Prema njegovim željama sprovod će biti skroman i dostojanstven. Na sprovodnoj liturgiji bit će dvije državne delegacije, talijanska i njemačka. Očekuje se veliki broj hodočasnika", otkrila je Petrović.

Papa će biti pokopan u bazilici svetog Petra gdje su počivališta i svih papa, u grobu Ivana Pavla II. i njegovog osobnog prijatelja nakon što su njegovi posmrtni ostaci preneseni.

Što se tiče njegova odnosa s Hrvatskom, Petrović je naglasila da je on i prije pontifikata dobro poznavao Hrvatsku.

"Često je dolazio u Zagreb, održavao predavanja, a posebno je bio nadahnut životom kardinala Alojzija Stepinca te je na na stotu godišnjicu rođenja on kao pročelnik Kongregacije za nauk vjere predvodio misu u Zavodu svetog Jeronima, kojoj su prisustvovali brojni uglednici. Papa se jako zalagao za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, sjećam se ovdje za posjeta predsjednika Stipe Mesića na kraju njegova mandata 2009. tada je i otvoren onaj spor oko Savudrijske vale, to je bila jedna od točaka razgovora Mesića i pape i on je tada vrlo snažno stao uz stav hrvatske službene politike oko toga pitanja, ali prethodno se konzultirao s nizom uglednih međunarodnih pravnika", otkriva reporterka.

Naglasila je da je malo nakon toga bilo je i austrijsko apostolsko putovanje kada je u Beču pozvao sve veleposlanike akreditirane u Austriji i rekao da se Europska unija mora proširiti i da se mora proširiti na Hrvatsku, a nakon toga se išao pomoliti u crkvu Hrvatske katoličke misije u Beču", naglasila je Petrović.

Nakon toga je posebnim dokumentom blaženog Alojzija Stepinca, da se kolokvijalno izrazimo, stavio u prvu svetačku ligu.

"Papa Benedikt XVI. početkom lipnja 2011. došao je u Hrvatsku i bila je to najsnažnija poruka, jer su krajem toga mjeseca završili pregovori s Europskom unijom", zaključila je Petrović.

