Diljem Ukrajine se i tjedan dana nakon ruske invazije mogu čuti eksplozije, a nekoliko njih iznenadilo je i reportera CBS-a. Naime, trenutak nakon je završio sa završavanjem uživo iz Kijeva, nebo iza njega obasjale su eksplozije.

Tamno nebo u Kijevu osvijetlila je eksplozija trenutka nakon što se reporter američke televizije CBS Charlie D'Agata odjavio nakon javljanja uživo.

D'Agata se nakon prve eksplozije okrenuo oko sebe i rekao: "Što je to, dovraga, bilo? Izgleda je gotovo poput munje. Bio je velik bljesak."

Zatim je došlo i do druge eksplozije, koja je bila mnogo bliža reporteru te se znatno glasnije čula. Čim je došlo do drugog bljeska, čuje se da su ljudi iza kamere iznenađeni te se reporter CBS-a brzo baca na pod.

CBS News producer @redmanjustine captured the "biggest blasts we've ever seen" in the sky over #Kyiv, just as @charliecbs was coming off the air tonight in Ukraine pic.twitter.com/KgrseZb6gX