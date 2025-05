Robert Francis Prevost, koji je izabrao ime Lav XIV., novi je papa. Prvi je Amerikanac koji će predvoditi Katoličku Crkvu. Iako su kružile različite teorije o mogućim nasljednicima pape Franje, nitko sa sigurnošću nije mogao predvidjeti konačan ishod.

Ipak, dopisnik portala National Catholic Reporter iz Vatikana, 30. travnja objavio je tekst naslova: "Prvi američki papa? Ovaj kardinal ima najbolje šanse ući u povijest konklave" i time, čini se, predvidio tko će biti 267. papa.

"Njegova pozicija je sve jača"

"Obično zvuči apsurdno pomisliti da bi Amerikanac mogao postati papa. No u ovoj konklavi, čikaški redovnik koji je veći dio života proveo izvan Sjedinjenih Američkih Država, postaje ozbiljan kandidat", naveo je novinar.

"Prevostova pozicija sve je jača, dok kandidatura kardinala Pietra Parolina nailazi na sve više prepreka. Prevost bi mogao postati izbor onih koji žele vatikinskog insajdera, ali ne i Parolina", stoji u njegovom tekstu.

Pietro Parolin Foto: Afp

Kaže da su mnogi obratili pozornost na Prevosta zbog njegovog međunarodnog iskustva. "Iako je rođen u Americi, ondje je proveo tek trećinu života. Ostatak je proveo u Europi i Latinskoj Americi".

"Dao je jasan znak smjera promjene"

Na čelo dikasterija došao je prije dvije godine, kada je na toj poziciji zamijenio kanadskog kardinala Marca Ouelleta. Ouellet je na toj poziciji proveo 15 godina i ostavio konzervativan trag u Katoličkoj hijerarhiji, navodi reporter.

"Često nas brine prenošenje doktrine, ali zaboravljamo da nam je prva dužnost prenijeti ljepotu i radost poznavanja Isusa", rekao je Prevost u jednom od rijetkih intervjua za Vatican News, službeni portal Svete Stolice.

Ta je izjava, napisao je novinar, jasan znak smjera promjene prema pastoralnijem pristupu, sličnom onom pape Franje. Naveo je i to da Prevost u Rimu ima reputaciju radišnog čovjeka.

"Neće osvajati šarmom"

Prednost mu je, stoji u članku, što govori engleski, španjolski, talijanski, francuski i portugalski. "Osim toga, čita latinski i njemački. Time ima sposobnost komuniciranja sa širokim krugom kardinala kakvu malo tko posjeduje".

"Kad govori, čini to oprezno i promišljeno. Privatna je i suzdržana osoba, pa neće osvajati šarmom. No njegova odlučnost i jasnoća mogli bi privući one koji traže vođu koji zna kamo želi i kako doći do cilja. Ti bi elementi mogli prevagnuti – čak i ako se neki kardinali i dalje nećkaju oko izbora Amerikanca za papu", naveo je u članku.