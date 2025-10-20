Veliko priznanje: Redakcija N1 nominirana za Nagradu za hrabrost Reportera bez granica

Redakcija N1 nominirana za Nagradu za hrabrost Reportera bez granica.

Uredništvo N1 Srbija nominirano je za Nagradu za hrabrost, koju dodjeljuje međunarodna organizacija Reporteri bez granica (RSF) - nagradu namijenjenu novinarima i medijima koji pokazuju iznimnu hrabrost u obavljanju i obrani svog novinarskog rada u neprijateljskom okruženju, unatoč prijetnjama njihovoj sigurnosti i slobodi.

"Novinari televizijskog kanala N1 predstavljaju primjer novinarske hrabrosti u Srbiji, gdje je sloboda medija na najnižoj razini do sada. Kao jedini veliki TV kanal koji pruža pouzdano izvještavanje o sve nasilnijim masovnim prosvjedima protiv korupcije od studenog 2024., N1 je izložen stalnom pritisku i neprijateljstvu vlasti", objavila je međunarodna organizacija na svojoj web stranici.

Apsurdne optužbe, kako je navedeno, predsjednika Srbije za "čisti terorizam" i pokušaj "državnog udara" izazvale su desetke fizičkih napada i prijetnji smrću upućenih novinarima N1.

Od lipnja, objavili su, novinari kanala također brane svoju uredničku neovisnost od pokušaja utjecaja na glavnog dioničara, u kontekstu povećanog regulatornog pritiska.

Ovogodišnja dodjela nagrada Reportera bez granica bit će posebna jer se održava u sklopu festivala kojim se 15. studenog u Parizu obilježava 40. obljetnica organizacije. Ove godine na užem izboru nalazi se 29 novinara, fotoreportera i medija iz 18 zemalja, koji su nominirani u pet kategorija: Nagrada za hrabrost, Nagrada za utjecaj, Nagrada za neovisnost, Nagrada Mohamed Maïga za afričko istraživačko novinarstvo i Nagrada Lucas Dolega-SAIF za fotožurnalizam.

N1 Srbija jedini je nominirani medij iz ovog dijela Europe.

Među ostalim nominiranima za Nagradu za hrabrost su Atiana Serge Oulon, izdavačica vodećeg istraživačkog rada u Burkini Faso; Sevinj Vagifgizi, urednica neovisnog azerbajdžanskog medija Abzas Media, osuđena početkom godine na devet godina zatvora; Frenchie Mae Cumpio, filipinska novinarka koja je u pritvoru više od pet godina čekajući suđenje zbog izmišljenih optužbi; Angélica Cárcamo, novinarka iz Salvadora koja se zalaže za provjeru informacija, transparentnost i solidarnost među novinarima, a ove je godine bila prisiljena napustiti svoju zemlju; kao i Noor Swirki, novinarka koja svakodnevno izvještava iz Pojasa Gaze.

Međunarodni žiri čine istaknuti novinari i borci za slobodu medija, uključujući Ranu Ayyub (The Washington Post), Raphaëlle Bacqué (Le Monde), Mikhail Zygar (osnivač Dozhd TV-a), Frederik Obermaier (Süddeutsche Zeitung) i druge, a radom žirija predsjedava Pierre Haski, predsjednik RSF-a.