Potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević doći će u Knin na proslavu 25. obljetnice Oluje. Građani Srbije komentirali su takvu odluku hrvatske Vlade i Borisa Miloševića.

''Generalno, ne bi trebao ići, ali postoji nešto što se zove balansiranje politike. Može ići u ime Srba koji tamo žive, jer drugačije ja gledam ovdje, drugačije Srbin u Americi, a drugačije u Hrvatskoj'', kazao je jedan Beograđanin o odluci da Boris Milošević ode na obljetnicu Oluje u Knin. ''Ako oni misle da je opravdano, zašto da ne. Ali ovdje to izgleda drugačije'', dodao je.

Njegov sugrađanin kaže da ni on ''nije za to'', ali može razumjeti takvu odluku. ''Najbolje znaju ljudi koji tamo žive. Osobno nisam za to, ali mogu ih razumjeti, neću osuđivati. Teško je živjeti Srbija u Hrvatskoj. Sad su ušli u vlast, a Milošević je potpredsjednik. Ja nisam za to, ali ne zamjeram im'', rekao je.

''Muka mi je od svega toga''

Jedna je Beograđanka kratko poručila: ''Ne, to nije dobro''. Još jedan stanovnik smatra da to nije dobra odluka. ''Naravno da neće ništa dobro pridonijeti Srbima koji žive u Hrvatskoj'', kazao je.

''Mislim da još nije vrijeme za to. Treba ići, ali nisam baš oduševljen jer će biti raznih komentara oko toga. Treba se pomiriti sa svima i zakopati ratne sjekire, ali ne znam je li sada vrijeme za to'', ''Joj ne mogu, muka mi je od svega toga'', ''Definitivno je znak da se nešto pokreće, a hoće li se nešto dogoditi, vidjet ćemo'', ''Jao treba ga u zatvor odmah'', još su neki od komentara iz Beograda.

''Ako je on predstavnik Srba u Hrvatskoj onda valjda zna što je dobro za Srbe u Hrvatskoj'', zaključio je jedan Beograđanin.