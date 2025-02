U velikoj oluji koja je pogodila dijelove jugoistočnog SAD-a, poginulo je najmanje devet osoba.

Guverner Kentuckyja Andy Beshear rekao je kako se strahuje da će broj mrtvih rasti.

Vlasti su naredile evakuacije u Kentuckyju i Virginiji. U poplavama su spašene stotine ljudi, a Beshear je upozorio stanovnike da se sklone s ugroženog područja, prenosi BBC.

Kentucky, Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Virginia, West Virginia i Sjeverna Karolina pretrpjele su katastrofalne štete, dok je više od pola milijuna kućanstava bilo u nedjelju navečer bez struje.

Najveće su poplave u Kentuckyju, gdje su među mrtvima majka i njezino sedmogodišnje dijete te 73-godišnji muškarac.

Na društvenim mrežama objavljene su snimke razornih poplava.

Hug your loved ones and cherish every day you have together, because we're not promised tomorrow.

The floods in KY are affecting people all over the state and my lil heart breaks for everyone in this mess 💔 pic.twitter.com/C6ibnfk8fE — TheRealAC (@TheRealAC49) February 16, 2025



Parts of West Virginia, Virginia, Kentucky, Arkansas, and Tennessee are experiencing severe flooding.



I wonder what they think about Donald Trump wanting to get rid of FEMA right about now? pic.twitter.com/VLts0ltv5s — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) February 16, 2025



🚨#BREAKING: Kentucky governor Andy Beshear has confirmed that flash flooding has now taken the lives of 8 people.



The governor has also sadly confirmed he believes that number will grow as the day progresses and searches continue.



Pray for Kentucky 🙏pic.twitter.com/mprT4w19mF — Matt Van Swol (@matt_vanswol) February 16, 2025

Dužnosnici su upozorili da najgore poplave još nisu završile.

"Rijeke će i dalje rasti", rekao je Eric Gibson, direktor Odjela za upravljanje hitnim situacijama u Kentuckyju.

