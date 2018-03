Američki predsjednik Donald Trump u subotu je na skupu u Pennsylvaniji branio svoju odluku o carinama za čelik i aluminij i objavio da bi planirani sastanak sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom mogao završiti bez dogovora, ali i biti "najbolji sporazum za svijet" koji bi vodio ublažavanju nuklearnih napetosti.

"Možda ću brzo napustiti razgovore ako se učini da nema mogućnosti za napretkom", poručio je Trump o nadolazećem susretu s Kim Jong Unom.

"Sjeverna Koreja želi mirovni sporazum i misli da je vrijeme za to", dodao je Trump o sastanku kojega mjesto i vrijeme još nisu dogovoreni, no pretpostavlja se da će to biti krajem svibnja.

"Tko zna što će se dogoditi?", upitao je Trump, zaključivši da će "sastanak trajati ili jako kratko ili će rezultirati najboljim sporazumom za svijet".

Američki predsjednik je u Pennsylvaniju došao dati podršku republikancu Ricku Sacconeu, u okrugu u kojemu je 2016. na predsjedničkim izborima osvojio ogromnu većinu. No iako je pohvalio Sacconea koji je u neizvjesnoj trci prema Kongresu, nazvavši ga "stvarno dobrom osobom", Trump je velik dio vremena proveo govoreći i na svom "Učinimo Ameriku ponovno velikom" skupu na hangaru u zračnoj luci Pittsburgh.

Ključno je da republikanci zaustave pokušaj demokrata da vrate većinu u jednom ili oba doma Kongresa na međuizborima, rekao je.

Dan nakon što su objavljene vijesti da je američka ekonomija prošlog mjeseca stvorila 313 tisuća novih radnih mjesta, Trump je naglasio kako njegova politika djeluje. Istaknuo je da će njegove tarife na uvoz čelika ojačati gospodarstvo Pennsylvanije.

Kritičari smatraju kako će ta odluka o carinama potaknuti recipročne mjere drugih država i time oštetiti američku ekonomiju, a mnogi sumnjaju i koliko će to sve koristiti američkoj industriji čelika.

Trump je upozorio zemlje Europske unije da će ih poštedjeti carina na čelik i aluminij samo ako one ukinu carine na američke proizvode.

"Europska unija, sjajne zemlje koje tako loše postupaju prema Sjedinjenim Državama u trgovini, žale se na carine na čelik i aluminij", napisao je na Twitteru.

"Ako odustanu od svojih groznih ograničenja i svojih carina na američke proizvode i mi ćemo odustati od naših. Inače, oporezivat ćemo njihove automobile. Pošteno!", dodao je Trump. (Hina)