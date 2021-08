Američko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je u utorak navečer da su pronašli ljudske ostatke nakon slijetanja vojnog transportnog aviona C-17.

Armeričko ratno zrakoplovstvo objavilo je u utorak da istražuje ljudske ostatke otkrivene na kotaču transportnog zrakoplova C-17s koji je iz Kabula jučer poletio u kaotičnim okolnostima nakon što su talibani zauzeli grad.

Vojska u priopćenju navodi da je avion jučer sletio u Kabul i da su ga okružile stotine afganistanskih civila, prenosi Politico.

"Suočeni sa sve nepovoljnijom sigurnosnom situacijom oko zrakoplova, posada je odlučila što prije poletjeti", piše u priopćenju.

BREAKING: @usairforce confirms @Oriana0214 and my reporting that human remains were discovered in the landing gear of the C-17 that left Kabul airport aug 15 after it landed at Al Udeid Air Base, Qatar. https://t.co/Ey5cRS4ug2