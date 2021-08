Tisuće Afganistanaca pokušalo je pobjeći u ponedjeljak iz zemlje zrakoplovima koji su evakuirali ljude iz Kabula. Kasnije istog dana objavljena je fotografija unutrašnjosti zrakoplova u kojem se natiskalo čak 640 ljudi.

Američki vojnici pucali su u zrak kako bi rastjerali mnoštvo nakon što su tisuće Afganistanaca pokušavale uloviti let za spas prije nego li talibani zauzmu vlast.

U očaju se dio ljudi, koji nisu uspjeli ući u avion, hvatao s vanjske strane zrakoplova prilikom polijetanja. Pojavila se uznemirujuća snimka na kojoj se vide ljudi kako padaju s aviona u letu.

Nedugo nakon uznemirujuće snimke, pojavila se fotografija koju je objavio Defence One na kojoj se vidi 640 Afganistanaca koji su se nagurali u avion C-17, koji inače prevozi do 150 putnika.

"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/6wg82LtfRc