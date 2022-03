Ruske granate pogodile su veliko skladište nafte u gradu Černihiv na sjeveru Ukrajine.

U četvrtak ujutro u 8:10, tijekom granatiranja pogođeno je veliko spremište nafte u gradu Černihiv na sjeveru Ukrajine.

🇺🇦❌🇷🇺War Day 8



📍Chernihiv



Oil depot on fire after being hit during shelling#Russia #Ukraine pic.twitter.com/McyP39FH8L