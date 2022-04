U tijeku je 43. dan ruske invazije na Ukrajinu. Njemačka tvrdi da je presrela radijske poruke ruskih vojnika koji su navodno priznali da su ubili civile u Buči, a Ukrajina je objavila snimku na kojoj ruska vojska priznaje da je nadjačana te da nemaju potporu iz Moskve.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:37 Na fotografijama je Mariupolj prije i nakon invazije ruske vojske. Fotografije su vlasništvo Gradskog vijeća tog ukrajinskog grada.

Ukrainian Mariupol vs Mariupol after the invasion of Russian "liberators". Source: Mariupol City Council #SaveMariupol #StopRussia pic.twitter.com/2vghmK5KrF

17:28 Finska će idućih tjedana razjasniti sljedeće korake u vezi moguće odluke o zahtjevu za članstvo u NATO-u, rekao je finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto novinarima nakon što je u četvrtak bio na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu. Više o tome pročitajte >>OVDJE.

16:50 Opća skupština Ujedinjenih naroda uskoro će glasovati o potezu suspendiranja Rusije iz Vijeća UN-a za ljudska prava, nakon što je Ukrajina optužila ruske vojnike za ubijanje civila u gradu Buča.

Dvotrećinska većina glasova skupštine sa 193 člana u New Yorku može suspendirati državu zbog ustrajnog činjenja grubih i sustavnih kršenja ljudskih prava. Rusija je jučer upozorila da će glasanje za njezinu suspenziju ili suzdržavanje od glasanja shvatiti kao "neprijateljsku gestu".

16:45 Američko ministarstvo trgovine blokiralo je izvoz rezervnih dijelova za avione za tri ruske zračne tvrtke - Aeroflot, Azur Air i Utair. Pokušaj je to da se avioprijevoznici odvoje od globalnog gospodarstva. Privremeni nalozi vrijede šest mjeseci i mogu se obnoviti. Zabranjuje se korištenje američkih dijelova za servisiranje aviona, a stornirani su i ugovori o održavanju za avione koji podliježu izvoznim propisima SAD-a.

Ruski zračni prijevoznici s vremenom "neće moći letjeti ni na međunarodnom ni na domaćem terenu", rekao je Matthew Axelrod, pomoćnik ministra trgovine za provedbu izvoza. "Očito je teško nastaviti letjeti ako ne možete servisirati svoje avione", rekao je Axelrod.

16:20 Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg obratio se medijima nakon sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Bruxellesu. Upozorio je da bi rat mogao trajati godinama i rekao da je ključ za rano rješenje u ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. "Najlakši način za okončanje ovog rata je da predsjednik Putin povuče sve svoje trupe, da okonča rat, te da sjedne i upusti se u ozbiljne diplomatske napore kako bi se pronašlo rješenje", rekao je.

"Ali moramo biti realni, nemamo nikakvih naznaka da je Putin promijenio svoj opći cilj, a to je kontrolirati Ukrajinu i ostvariti značajne vojne pobjede na bojnom polju. Ono što vidimo je rusko pregrupiranje i repozicioniranje snaga koje se kreću iz sjeverne Ukrajine, ali u isto vrijeme pomiču snage na istok i očekujemo veliku bitku u Donbasu. I to je razlog zašto su saveznici danas također istaknuli hitnost pružanja veće potpore Ukrajini", dodao je.

Ilustracija (Foto: Afp forum)

"To je razlog zašto i saveznici predsjedniku Putinu i Rusiji nameću velike troškove. Ali u isto vrijeme, spremni smo za duge staze. Ovaj rat može trajati tjednima, ali i mjesecima, a možda i godinama. I stoga se moramo pripremiti za puno više", istaknuo je Stoltenberg i upozorio da sve dok traje rat postoji opasnost od eskalacije rata.

"Rizik je prije svega za narod Ukrajine koji će više patiti, vidjet ćemo još štete, više smrti i više razaranja. Ali naravno, sve dok rat traje, postojat će rizik od eskalacije izvan Ukrajine. I upravo je to ono na što je NATO usredotočen, kako bi spriječio tu eskalaciju", objasnio je.

16:04 Stoltenberg je najavio da će Savez poduzeti korake kako bi pružio veću potporu Gruziji i Bosni i Hercegovini.

"Za Gruziju bi mogli povećati našu potporu putem značajnog paketa NATO Gruzija, uključujući svjesnosti situacije u okolini, sigurne komunikacije i cyber sigurnosti. Za Bosnu i Hercegovinu mogli bismo razviti novi paket za izgradnju obrambenih kapaciteta, a pomoć će biti prilagođena, usmjerena na potrebe i isporučena uz punu suglasnost zemlje", najavio je.

Naglasio je da su predstavnici Finske, Švedske, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Australije i Japana, koje nisu članice NATO-a, prisustvovali sastanku budući da je ruska invazija imala globalni sigurnosni utjecaj.

"Ono što se događa u Ukrajini pomno se prati diljem svijeta. Vidjeli smo da Kina ne želi osuditi rusku agresiju. A Peking se pridružio Moskvi u preispitivanju prava naroda da izaberu vlastiti put. Ovo je ozbiljan izazov. Sankcije koje su uveli NATO saveznici i naši partneri su bez presedana i štetne su", rekao je.

Dodao je da će nova strategija NATO-a uzeti u obzir globalnu promjenu koja je nastala i "dati odgovor na to kako ćemo se odnositi prema Rusiji u budućnosti".

15:59 U regiji Luhansk ni jedna bolnica nije ostala netaknuta, rekao je šef regije Sergej Gaidai, a prenosi NEXTA.

There is not a single undestroyed hospital left in the #Luhansk region



This was stated by the head of the region Sergei Gaidai. pic.twitter.com/BMLK2JIrqm