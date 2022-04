Europa sprema nove sankcije Rusiji, a pod njima bi se mogle naći i Putinove kćeri, javljaju svjetski mediji. Prema nekim izvorima, Rusi se spremaju na veliku ofenzivu na istoku. Sve je više svjedočanstava ubojstava civila i razaranjima.

Kina je u srijedu ocijenila "krajnje uznemirujućim" snimke nakon otkrića trupala u Buči, no ipak nije prozvala Rusiju

EU sprema novu turu sankcija Rusiji, a na udaru bi se mogle naći i Putinove kćeri

Zelenski je kritizirao "neodlučnost" nekih čelnika u uvođenju sankcija

NATO se danas u Bruxellesu sastaje na dvodnevnom summitu

Papa Franjo osudio je u srijedu "pokolj u Buči" i podigao ukrajinsku zastavu

Sjedinjene Države najavile su da će debolokirati dodatnu pomoć za Ukrajinu u iznosu od 100 milijuna

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku.

16:47 Bijela kuća najavila je nove sankcije kojima će blokirati sredstva brojnim članovima ruske elite, uključujući Putinove odrasle kćeri i rodbinu ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, piše BBC.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz — President Biden (@POTUS) April 6, 2022

SAD vjeruje da je veliki dio imovine ruskog predsjednika skriven kod članova obitelji. Sankcije će također biti usmjerene na suprugu i kćer Lavrova. Kazne će odsjeći sve članove uže Putinove obitelji iz američkog financijskog sustava i zamrznuti svu imovinu koju drže u Sjedinjenim Državama.

Dužnosnik je rekao da bi, ako bi Putin promijenio smjer rata u Ukrajini, američke sankcije potencijalno mogle usporiti. Američki predsjednik Joe Biden trebao bi potpisati izvršnu uredbu o zabrani novih ulaganja u Rusiji, piše Sky News.

Ubijeno najmanje 1563 civila

16:21 Najmanje 1563 civila ubijeno je od početka ruske invazije na Ukrajinu, priopćeno je iz Ureda visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR). Agencija UN-a do sada je zabilježila 3776 civilnih žrtava u Ukrajini: 1563 poginulih i 2213 ozlijeđenih.

OHCHR smatra da su "stvarne brojke znatno veće jer je primitak informacija s nekih lokacija na kojima su se odvijala intenzivna neprijateljstva odgođen, a mnoga izvješća još uvijek čekaju potvrdu". Kao primjere navode mjesta gdje je bilo "navoda o brojnim civilnim žrtvama" poput Mariupolja, Volnovaha, Izijuma, Popasna i Borodjanke.

16:13 Najmanje 89 ljudi je ubijeno, uključujući četvero djece, a 167 domova oštećeno u Kijevu od početka ruske invazije, napisala je gradska državna uprava Kijeva na službenoj stranici Telegrama. U ratu je ozlijeđeno još 398 osoba, uključujući 20 djece.

Od veljače 24. godine ruske trupe oštetile su 44 škole, 11 upravnih zgrada, 26 dječjih vrtića i sirotište. Osim toga, ruskim napadima pogođena su dva sportska objekta, pet društvenih objekata, 17 zdravstvenih ustanova, 10 objekata kulture i 48 objekata prometne infrastrukture.

Uprava je pozvala svoje stanovnike da ostanu oprezni i sklone se na prve znakove zračnih uzbuna. "U Kijevu je danas postalo sigurnije, ali prijetnja zračnim napadima ostaje", stoji u priopćenju. Mole građane koji su napustili glavni grad da se zasad suzdrže od povratka.

15:57 Ukrajinski pregovarač u mirovnim pregovorima s Rusijom Mihajlo Podoljak još je jednom od Zapada zatražio pomoć kako bi se rat završio što prije.

"Ako Ukrajinu ne opremite potrebnim oružjem (teško topništvo i protuzračnom obranom) i ako sutra ne uvedete prave sankcije (izravni/neizravni energetski embargo), kako točno naši zapadni partneri vide kraj rata?", napisao je na Twitteru.

If you don't equip Ukraine with the necessary weapons (heavy artillery & air defense) & if you don't impose real sanctions tomorrow (direct/indirect energy embargo), how exactly do our Western partners see the end of the war? Why must Russians stop killing & destroying Ukraine? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 6, 2022

U Hostomelu nestalo više od 400 ljudi

15:15 "Tijekom 35 dana ruske okupacije u Hostomelu u Kijevskoj regiji nestalo je više od 400 ljudi", kazao je načelnik vojne uprave sela Hostomel, a prenosi lokalni portal Hromadske Int.

During the 35 days of Russian occupation in Hostomel, Kyiv Oblast, more than 400 people went missing — the head of the Hostomel village military administration — Hromadske Int. (@Hromadske) April 6, 2022

14:00 Prizori vezanih tijela upucanih iz neposredne blizine na ulicama ukrajinske Buče "ne izgledaju mi daleko od genocida", rekao je u srijedu britanski premijer Boris Johnson.

13:26 Kina je u srijedu ocijenila "krajnje uznemirujućim" snimke nakon otkrića trupala u Buči, u Ukrajini, ne želeći ipak optužiti Rusiju.

Dok su snimke grada oslobođenog nakon ruske okupacije potaknule opću osudu Moskve i pozive na pooštravanje međunarodnih sankcija, Peking je ostao suzdržan i nije htio optužiti ruskog saveznika.

"Informacije i snimke mrtvih civila u Buči krajnje su uznemirujuće", priznao je pred novinarima glasnogovornik kineske diplomacije Zhao Lijian.

No "sve optužbe moraju se temeljiti na činjenicama" i ne treba "humanitarnu situaciju miješati s politikom", dodao je.

Rusija je zanijekala odgovornost za pokolj u Buči i rekla da je to predstava u režiji Kijeva.

