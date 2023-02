Tenk Leopard 2 koji je Kanada poslala Ukrajini stigao u Poljsku. Smijenjen ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov. Rekao je da mu nije ponuđen novi posao u ukrajinskoj vladi.

10:27 Kanadska ministrica obrane Anita Anand objavila je sliku prvog tenka Leopard koji je poslan Ukrajini, a koji je stigao u Poljsku..

"Prvi kanadski tenk Leopard 2 koji smo donirali Ukrajini je stigao u Poljsku. S našim saveznicima ćemo obučavati oružane snage Ukrajine u korištenju ove opreme", na Twitteru je objavila Anand.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb