U petak ujutro počeo je novi pokušaj evakuacije civila iz čeličane Azovstal, no još nema detalja. U Crnome moru gori ruska fregata, objavila je ukrajinska vojska. Rusija je priopćila kako neće koristiti nuklearno oružje u Ukrajini.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

16:56 Ruski predsjednik Vladimir Putin poslat će Zapadu upozorenje o "sudnjem danu" za vrijeme proslave 9. svibnja. Tada se obilježava 77. godišnjica pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, prenosi The Guardian.

Očekuje se da će Putin održati govor na moskovskom Crvenom trgu prije parade vojnika, tenkova, raketa i interkontinentalnih balističkih projektila.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je kako će nadzvučni lovci i strateški bombarderi Tu-160 proletjeti iznad katedrale Vasilija Vasilija. Po prvi put od 2010. godine, zapovjedni zrakoplov Il-80 "sudnjeg dana", koji bi nosio vrhunske ruske snage u slučaju nuklearnog rata, pridružit će se paradi.

16:15 Poljoprivredne sile, među kojima Europska unija, Sjedinjene Države, Kanada i Australija, obvezale su se u petak da će paziti na prehrambenu sigurnost u svijetu unatoč poremećajima nastalim zbog ruske invazije na Ukrajinu.

16:09 Volodimir Zelenski pozvao je njemačkog kancelara Olafa Scholza da napravi "moćan korak" i posjeti Kijev u ponedjeljak, na dan kad Rusija obilježava pobjedu SSSR-a u Drugom svjetskom ratu, piše BBC.

"Pozvan je da dođe u Ukrajinu, on sada može napraviti vrlo moćan politički korak i doći ovdje 9. svibnja, u Kijev. Neću objašnjavati važnost, mislim da ste dovoljno kulturni da razumijete zašto", rekao je Zelenski.

15:45 Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu ratnu kartu.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8rif0651Go



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RT3QZDCVnd