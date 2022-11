Bidenova administracija privatno potiče ukrajinske čelnike da signaliziraju otvorenost za pregovore s Rusijom i odustanu od javnog odbijanja sudjelovanja u mirovnim pregovorima osim ako Putin ne bude uklonjen s vlasti.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

8:00 Agencija Nexta objavila je na Twitteru šokantnu snimku razorenog Bahmuta. Grad je razoren u potpunosti s obzirom na to da se ondje već tjednima vode žestoke borbe.

7:30 Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu o tijeku rata u Ukrajini. U analizi, među ostalim, stoji kako osnivač i financijer Wagner grupe Jevgenij Prigožin nastoji prikriti svoje napore da ojača Wagner u kojem je koncentrirana njegova neovisna moć.

#Wagner Group financier Yevheniy #Prigozhin seeks to obfuscate his efforts to strengthen his independent power base with an appeal to the concept of #Russia’s historic unity.



Read our latest campaign update w/ @criticalthreats: https://t.co/wNvgkV6ZVN pic.twitter.com/9ZA5KG4Q1s