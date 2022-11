Ukrajini predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ne vidi spremnost Rusije na pregovore o okončanju rata u njegovoj zemlji. U međuvremenu, nastavljena je evakuacija stanovnika iz Hersona.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

8:14 Proruski čelnik okupirane regije Herson Kirill Stremousov objavio je na Telegramu da se nastavlja evakuacija stanovnika iz te regije.

8:04 Rusija traži izuzeće od sankcija u sklopu sporazuma o žitu s Ukrajinom. Moskva traži da Zapad ublaži sankcije Rosselkhozbanku kako bi se olakšao ruski izvoz žitarica, piše Sky News.

8:00 Britansko ministarstvo obrane objavilo je ažurirane podatke i procjene o tijeku rata u Ukrajini. Među ostalim, ondje stoji kako se Rusija trenutno muči kako bi osigurala vojnu obuku za one koji su nedavno mobilizirani za borbu u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/azUGd12qz5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KfoLL2P3zH