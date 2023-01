Harkiv je bio opet meta raketiranja. Pogođena je stambena zgrada, poginula je jedna osoba. NATO traži od Južne Koreje da pošalje oružje Ukrajini.

Tijek događanja pratite u nastavku:

7:05 Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg pozvao je u ponedjeljak Južnu Koreju da pojača vojnu potporu Ukrajini, navodeći druge zemlje koje su promijenile svoju politiku nedavanja oružja zemljama u sukobu nakon ruske invazije.

Stoltenberg je primijetio da su zemlje poput Njemačke, Švedske i Norveške imale slične politike, ali su ih promijenile. "Ako ne želimo pobjedu autokracije i tiranije, onda (Ukrajincima) treba oružje, to je realnost", rekao je.

U priopćenju koje su u ponedjeljak prenijeli državni mediji, Sjeverna Koreja je Stoltenbergov posjet nazvala "uvertirom u sukob i rat jer donosi tamne oblake 'novog hladnog rata' u azijsko-pacifičku regiju".

6:41 Projektil je u nedjelju pogodio stambenu zgradu u ukrajinskom gradu Harkivu, pri čemu je jedna osoba poginula, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov.

"Prema ažuriranim informacijama, jedna osoba je poginula od posljedica udara ruske rakete na stambenu zgradu", napisao je Sinehubov na Telegramu. Za sada nema naznaka koliko je ljudi ozlijeđeno. Hitne službe su na licu mjesta. Sinehubov je rekao da se "žrtvama pruža pomoć". The Kyiv Independent javlja da je troje ranjenih.

⚡️Update: 1 killed, 3 injured in Russia’s missile attack on Kharkiv.



Governor Oleh Syniehubov said that Russia targeted the regional capital Kharkiv late on Jan. 29 with what he called an S-300 missile.