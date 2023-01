Europska unija produžila je ekonomske sankcije protiv Rusije, a iz Moskve stižu osude najava slanja tenkova Ukrajini iz nekih europskih zemalja i SAD-a. Amerika može zaustaviti rat, ali umjesto toga Ukrajini šalje oružje, poručio je Kremlj.



Tijek događanja možete pratiti u nastavku:

9:10 Gotovo godinu dana nakon početka invazije koja je trebala trajati tjednima ruski predsjednik Vladimir Putin priprema novu ofenzivu u Ukrajini, istodobno jačajući svoju zemlju za sukob s SAD-om i saveznicima za koji očekuje da će trajati godinama, piše Bloomberg.

Putin vjeruje da nema alternative pobijedi u sukobu koji smatra egzistencijalnim sukobom s SAD-om i njihovim saveznicima i gubici ga ne zanimaju, navodi se u Bloombergovu tekstu. Nova mobilizacija navodno je moguća već ovoga proljeća, smatraju upućeni, s obzirom na to da su i gospodarstvo i društvo sve više podređeni potrebama rata.

9:00 Objavljena je snimka iz Bahmuta nastala za vrijeme granatiranja grada.

Footage from #Bakhmut , taken during the shelling of the city. pic.twitter.com/46H72wulAs

8:50 Hrvatska će s milijun eura pridonijeti Fondu Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) za žurne potrebe obnove energetske infrastrukture Ukrajine, odnosno za nabavu 50 generatora za škole i bolnice u Ukrajini. Odluka je to koju je ovaj tjedan usvojila Vlada RH, a danas je o tome izvijestilo i ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova.

#Croatia has allocated 1 million euros to #Ukraine for generators for schools and hospitals, reports the Ministry of Foreign Affairs. pic.twitter.com/u18XnHWp5D