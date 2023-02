Ravnatelj CIA-e William Burns izjavio je u četvrtak da obavještajna agencija procjenjuje kako će sljedećih šest mjeseci biti kritično za Ukrajinu suočenu s ruskom invazijom, no rekao je i da Rusi posljednjih tjedana ostvaruju neke manje dobitke.

Tijek događaja pratite u nastavku:

7:37 Uoči samita EU-Ukrajina koji se održava u petak, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na konkretnu perspektivu pridruživanja svoje zemlje EU-u.

"Vjerujem da Ukrajina zaslužuje početak pregovora o članstvu u EU-u već ove godine", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju u četvrtak. Naglasio je da bi daljnja integracija u Europsku uniju dala Ukrajincima energiju i motivaciju da se bore unatoč svim preprekama i prijetnjama.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Vijeća EU-a Charles Michel planiraju se u petak sastati sa Zelenskim u Kijevu. Ukrajina već ima status zemlje kandidata od lipnja, no pristupni proces do punopravnog članstva obično traje mnogo godina.

Von der Leyen je u četvrtak najavila novi paket pomoći Ukrajini u vrijednosti od 450 milijuna eura i druge mjere potpore nakon sastanka nekoliko povjerenika s članovima ukrajinske vlade u Kijevu.

Od nove financijske pomoći, 145 milijuna eura namijenjeno je humanitarnoj pomoći, a 305 milijuna za popravak oštećene infrastrukture.

7:00 Govoreći na jednom vanjskopolitičkom događaju na Sveučilištu Georgetown u Washingtonu D.C., ravnatelj CIA-e William Burns također je izjavio kako agencija procjenjuje da je kineski predsjednik Xi Jinping malo otriježnjen ratom u Ukrajini, ali da bi bilo pogrešno podcijeniti predanost Pekinga i Moskve zajedničkom partnerstvu.

Rusija i Kina potpisale su partnerstvo "bez ograničenja" prošle veljače, malo prije nego što su ruske snage izvršile invaziju na Ukrajinu, a njihove su gospodarske veze ojačale dok su se veze Rusije sa Zapadom smanjivale.

Kina se suzdržala od osude ruske operacije protiv Ukrajine, ali je pazila da ne pruži izravnu materijalnu potporu Rusiji, koja bi mogla izazvati zapadne sankcije poput onih nametnutih Moskvi.

No Burns, koji je nedavno putovao u Ukrajinu kako bi se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rekao je da je Xi vjerojatno iznenađen i uznemiren onime što je opisao kao loš učinak ruske vojske.

Burns je dodao i da prijateljstvo Rusije i Kine nije u potpunosti bezgranično. "Mislim da je pogrešno podcjenjivati ​​uzajamnu predanost tom partnerstvu, ali to nije prijateljstvo potpuno bez granica", rekao je Burns.

Ruska invazija potaknula je zabrinutost Zapada da će Kina možda poduzeti sličan potez na Tajvanu, otoku za koji Peking kaže da je njegov teritorij.

Po Burnsovim riječima, kineski predsjednik Xi i dalje ima ozbiljne ambicije oko Tajvana te je upozorio da bi sukob oko te otočne države bio "izrazito nesretan" za sve uključene.

Burns je rekao i da je SAD znao "kao obavještajnu stvar" da je Xi naredio svojoj vojsci da bude spremna izvršiti invaziju na Tajvan do 2027. "To ne znači da je odlučio izvršiti invaziju 2027. ili bilo koje druge godine, ali to je podsjetnik na ozbiljnost njegova fokusa i ambicije", ustvrdio je Burns.

Za vrijeme Burnsova govora stigla je vijest da navodno kineski špijunski balon leti iznad SAD-a već nekoliko dana te da su visoki američki dužnosnici savjetovali predsjedniku Joeu Bidenu da ga ne obara iz straha da bi krhotine mogle predstavljati sigurnosnu prijetnju.

Burns se nije osvrnuo na to, ali je Kinu nazvao "najvećim geopolitičkim izazovom" s kojim se SAD trenutačno suočava.

"Natjecanje s Kinom jedinstveno je u svojem opsegu i zaista se odvija u gotovo svim domenama, ne samo vojnim i ideološkim već i ekonomskim, tehnološkim, sve od cyber-prostora do samog svemira. To je globalno natjecanje na načine koji bi mogli biti još intenzivniji nego što je to bilo natjecanje sa Sovjetima", rekao je.

Burns je također govorio o pitanjima na Bliskom istoku. Rekao je da je iranska vlada sve više uznemirena zbivanjima unutar zemlje, te je naveo hrabrost, kako je opisao, iranskih žena kojima je "puna kapa". Izrazio je i zabrinutost zbog mogućnosti većeg nasilja između Izraelaca i Palestinaca.