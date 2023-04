Rano u petak diljem Ukrajine oglašena su upozorenja na zračni napad, a u više gradova u međusobno udaljenim regijama, između ostalog i u Kijevu, zabilježeni su i napadi projektilima.

Tijek događaja pratimo iz minute u minutu:

8:03 Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je da su projektili lansirani s ruskih bombardera tipa T-95, a ukrajinska protuzračna obrana oborila je 21 od 23 projektila te dva drona.

7:50 Olena Zelenska, supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, objavila je nekoliko fotografija zgrade pogođene ruskim projektilom.

"Rusi su ciljano uništili dio stambene zgrade. Ljudi su pod ruševinama. Ovo je toliko zastrašujuće da se čini kao paralelna stvarnost", objavila je Zelenska pa dodala: "Ljudi ne mogu ovo činiti drugim ljudima. Ali Rusi mogu. Moja sućut obiteljima žrtava. Osveta će sigurno stići.''

Uman’... Russians destroyed a part of a high-rise building with a precision missile hit. There are people under the rubbles. It seems like a parallel reality, as people cannot do this to people. But Russians – can. My condolences to the victims’ families... Retribution will come. pic.twitter.com/tOuXTUX3z7