U razmjeni zarobljenika Rusije i Ukrajine, oslobođena su 44 Ukrajinca.

U novoj razmjeni zarobljenika između Rusije i Ukrajine, u domovinu su vraćena još 44 Ukrajinca. Riječ je o 42 vojnika i dva civila.

Među oslobođenima je mnogo ranjenih i onih koji su bili žrtve teškog mučenja. Oslobođeno je i šest časnika uz jednog vojnog kirurga koji je operirao u vojnoj bolnici u Mariupolju, javljaju iz Koordinacijskog stožera za postupanje s ratnim zarobljenicima.

Čovjek blizak predsjedniku Ukrajine, Anton Geraščenko objavio je videozapis na kojem se vidi koliko su sretni oslobođeni vojnici.

"Sanjao sam jabuku godinu dana", rekao je jedan, dok je drugi dodao "izgubio sam 20 kilograma"

"I dreamed about an apple for a year" "I lost 20 kilos" - our Defenders return home from Russian captivity. 📹: pryimak_yuliia/TikTok pic.twitter.com/m9Y0lx3Exq

Od početka rata do danas oslobođeno je ukupno 2279 Ukrajinaca.

Another 44 Ukrainians were released from captivity today. 36 privates and sergeants, 6 officers, and two civilian hostages. pic.twitter.com/JoNUiPcj3m