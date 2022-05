Danas je 94. dan rata u Ukrajini. Ne zna se što se točno dogodilo u strateški važnom ukrajinskom Limanu. Ruski separatisti tvrde da su preuzeli kontrolu, dok je dio ukrajinskih dužnosnika izjavio da su izgubili samo dijelove grada. Borbe se nastavljaju.

16:10 "Ukrajina će sigurno dobiti ovaj rat. Pitanje je po kojoj cijeni. I pitanje je vremena", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za Nieuwsuur.

16:02 Rusija je ukinula dobnu granicu za profesionalne vojnike u nadi da će regrutirati veći broj civila za rat u Ukrajini. Predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon koji omogućuje osobama starijim od 40 godina da se prijave u oružane snage.

Novi zakon kaže da su stručnjaci dužni upravljati visokopreciznim oružjem, a "iskustvo pokazuje da to postaje u dobi od 40-45 godina".

15:47 Ukrajinsko Ministarstvo obrane objavilo je na svom Twitter profilu kako je od početka ruske invazije na Ukrajinu život izgubilo 30000 ruskih vojnika.

"Čini li nas sretnima ovakav ogroman broj? Ne. Ovo se nije smjelo dogoditi. Ali, sve dok i jedan neprijateljski vojnik ostane na našoj zemlji, mi ćemo i dalje biti nesretni, bez obzira na to koliko nula se doda ovoj užasnoj statistici", stoji u objavi.

