153. je dan rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je zapovjednika specijalnih operacija u istočnoj Ukrajini.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

7:23 Veliki požar izbio je u skladištu nafte u okrugu Budimovski u samoproglašenoj nepriznatoj Narodnoj Republici Donjeck nakon što su ukrajinske trupe granatirale pokrajinu, prema izvješćima lokalnih medija.

Za sada nema izvještaja o žrtvama ili ozlijeđenima, izvijestila je ruska novinska agencija Tass citirajući novinara s mjesta događaja.

In temporarily occupied #Donetsk, an oil depot is burning in the Budyoniv district of the city. pic.twitter.com/CKgQt6khIc