U tijeku je 92. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je ranjene ruske vojnike te je jednom od njih poručio da će se vratiti na crtu bojipnice čim se oporavi. Njemački kancelar Olaf Scholz upozorio je da su Europa i međunarodna zajednica u kritičnoj točki i rekao da se svijet promijenio otkako je počeo rat u Ukrajini.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:17 Bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko je naredio stvaranje nove vojne postrojbe za jugu zemlje.

16:37 ''Zapadne nacije koje pokušavaju kazniti druge ekonomskim sankcijama precjenjuju svoju snagu'', rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. "Sve više zemalja u svijetu želi i vodit će neovisnu politiku", naglasio je Putin, piše RT.

16:30 Borba protiv ruskih snaga na istoku Ukrajine dosegnula je "maksimalni intenzitet", rekla je ukrajinska zamjenica ministra obrane Gana Maljar, dok su u bombardiranju Harkiva na sjeveroistoku poginule četiri osobe.

16:20 Glavna ukrajinska tužiteljica Iryna Venediktova rekla je da se istražuje gotovo 14.000 slučajeva navodnih ratnih zločina ruskih snaga u Ukrajini.

"Postoji dovoljno dokaza o zločinima koje su počinile snage Ruske Federacije na teritoriju Ukrajine nad civilima, uključujući djecu", napisala je, među ostalim, na svom Twitter profilu.

“There is ample evidence of the atrocities committed by RF forces on the territory of🇺🇦 against civilians, including children. The creation of this support group🇺🇸🇬🇧🇪🇺 and the advice of int. experts with experience in other int. criminal tribunals...”https://t.co/bFzhtApG8N