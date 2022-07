153. je dan rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je zapovjednika specijalnih operacija u istočnoj Ukrajini.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

17:45 Rusija će se povući iz projekta Međunarodne svemirske postaje (ISS) sa Zapadom nakon 2024. godine, rekao je u utorak novi čelnik državne svemirske agencije Roscosmos Jurij Borisov, prenosi RT.

17:30 Maria Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova, objavila je kako situacija u nuklearnoj elektrani Zaporižja izaziva sve veću zabrinutost. "Kijev širi dezinformacije o navodnom utjecaju ruskih predstavnika na sigurnost elektrane", objavila je.

"Više smo puta naglasili da je Rusija pokazala najveću odgovornost u pogledu ukrajinskih nuklearnih postrojenja i učinila sve što je u njezinoj moći kako bi osigurala ne samo odgovarajuću razinu nuklearne i fizičke sigurnosti već i najveću moguću transparentnost u ovom pitanju", poručila je Zaharova, prenosi TASS.

Posebno upozorenje uputila je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

"Upozoravamo režim Zelenskog da ne nastavlja s provokacijama koje ciljaju na najveću europsku nuklearnu elektranu jer bi to moglo dovesti do nuklearne nesreće koje bi imale posljedice ne samo za Ukrajinu. Pozivamo međunarodnu zajednicu da bude oprezna po ovom pitanju i da osudi postupke kijevskih vlasti", poručila je Zaharova.

16:40 Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba objavio je na svom Twitter profilu kako ruski predsjednik Vladimir Putin "plinskim ratom" nastavlja sukob protiv Ukrajine.

"Gdje god može nanijeti štetu, on će to učiniti. Iskoristit će svaku ovisnost Europe o Rusiji kako bi uništio normalan život europskih obitelji. Jedini način da se snažno uzvrati udarac jest rješavanje svake ovisnosti", stoji u njegovoj objavi.

