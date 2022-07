Rat u Ukrajini ušao je u 151. dan. Ukrajina je raketirala most kojim se koristi ruska logistika na okupiranom jugu.

Delegacija američkog Kongresa sastala se sa Zelenskim i obećala nastavak podrške

Zelenski kaže da ukrajinska vojska napreduje prema Hersonu

Ukrajina raketirala most kojim se koristi ruska logistika na okupiranom jugu

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

6:00 Visoko izaslanstvo američkog Kongresa sastalo se u subotu u Kijevu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i obećalo da će pokušati osigurati nastavak potpore u ratu protiv Rusije. Delegaciju je predvodio kongresmen Adam Smith, predsjednik Odbora za vojna pitanja Zastupničkog doma.

"Sjedinjene Države, zajedno sa saveznicima i partnerima diljem svijeta, stajale su uz Ukrajinu pružajući gospodarsku, vojnu i humanitarnu pomoć", stoji u priopćenju izaslanstva.

"Nastavit ćemo tražiti načine da podržimo predsjednika Zelenskog i ukrajinski narod što je učinkovitije moguće dok nastavljaju pružati hrabar otpor", dodaje se. Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je u srijedu da će Washington poslati još četiri topnička raketna sustava visoke pokretljivosti (HIMARS) u Ukrajinu, što znači da će ukupno biti isporučeno 16 HIMARS-a. Smith je također za Radio Slobodnu Europu kazao da su Washington i saveznici spremni dati ukrajini još raketnih sustava za višestruko lansiranje.

Volodimir Zelenski Foto: AFP PHOTO/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

5:55 Ukrajinske snage postupno napreduju prema hersonskoj oblasti koju je Rusija okupirala početkom invazije na Ukrajinu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u video obraćanju u subotu.

"Okupatori su tamo pokušavali uspostaviti svoje uporište, ali koliko im je to pomoglo? Ukrajinske oružane snage napreduju korak po korak prema toj oblasti", kazao je Zelenski, prenosi Reuters. Ruska vojska, koja je napad započela s Krima, zauzela je hersonsku oblast početkom ožujka.

5:54 Ukrajina je u subotu raketirala most u okupiranoj Hersonskoj oblasti na Crnome moru kojim se ruske snage koriste kao logističkim koridorom dok Kijev priprema veliku protuofenzivu, rekao je ukrajinski regionalni čelnik. Raketiran je Darjivski most preko rijeke Ingulec kojim se ruske snage koriste za opskrbu, nekoliko dana pošto je pogođen i važan most preko obližnjeg Dnjipra, rekao je savjetnik oblasnog guvernera koji je na teritoriju pod ukrajinskom kontrolom.

"Svaki most je slaba točka u logistici i naše oružane snage uspješno uništavaju neprijateljski sustav. Ovo još nije oslobađanje Hersona, ali je ozbiljan korak u tom smjeru", napisao je dužnosnik Serhij Klan na Facebooku.

Zamjenik čelnika regionalne vlasti koju su postavili Rusi rekao je da je most pogođen sa sedam raketa sustava visoke pokretljivosti (HIMARS), ali je još upotrebljiv, objavila je ruska agencija TASS.

