S obje strane rusko-ukrajinske granice traju napetosti. Nakon što je Wagner grupa izvijestila da je zabila rusku zastavu u Bahmutu, sada ispada da je bilo prerano proglasiti pobjedui. S druge strane linije ruski partizanski odredi se bore protiv regularne vojske.

Tijek događaja ratite u nastavku:

8:39 Komentirajući navode da je grupa Wagner zauzela Bahmut, umirovljeni general američke vojske se narugao s njenim vođom. "Čestitam Jevgeniji, zabio si rusku zastavu usred Bahmuta... i sad si okružen", rekao je Mark Hertling navodeći izviješće Kyev Independanta.

As many of us had said multiple times, Prigozhin is not a professional soldier and neither are his troops.



“Congratulations, Yevgeny, you’ve put the Wagner flag in the center of the city. And…you’re surrounded.”



Disaster for Wagner over the last 5 months…and next week. https://t.co/yCWpr1nvQN