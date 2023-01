Novi njemački ministar obrane Boris Pistorius planira uskoro posjetiti Ukrajinu, a o istom potezu razmišlja i japanski premijer Fumio Kishida. Britanci su objavili novo izvješće obavještajaca.

8:21 Institut za proučavanje rata objavio je novo izvješće o tijeku rata u Ukrajini. Navode kako je obrana Bahmuta strateški dobar napor unatoč tome što to iscrpljuje Ukrajinu.

"Troškovi povezani s ukrajinskom kontinuiranom obranom Bahmuta su značajni, ali Ukrajinu bi skupo koštalo da ga se odrekne", stoji u izvješću.

Ukraine's defense of #Bakhmut is likely a strategically sound effort despite its costs for #Ukraine. The costs associated with Ukraine’s continued defense of Bakhmut are significant, but Ukraine would also have paid a significant price for giving it up.https://t.co/uFJwzo5pv4 pic.twitter.com/vpZMkRsTs7