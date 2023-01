Ukrajinski zapadni saveznici mogli bi premostiti kašnjenja u provedbi mirovnog plana u deset točaka koji je ta zemlja iznijela kad bi svaka zemlja preuzela odgovornost za jedan njegov dio, rekla je prva dama Kijeva u intervjuu objavljenom u subotu.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

8:44 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove podatke o tijeku rata u Ukrajini. Kako stoji u izvješću, najteže se borbe vode na sjeveroistoku blizu Kremine.

"Ukrajina je vjerojatno ostvarila male uspjehe i uspješno se obranila od ruskog protunapada. Postoji mogućnost da ruska vojska napreduje oko Bahmuta", stoji u izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 January 2023

8:43 Ukrajinski ministar obrane Oleskij Reznikov rekao je kako je imao "iskren razgovor" sa svojim njemačkim kolegom Borisom Pistoriusom o nabavi tenkova Leopard 2.

Dodao je da će se razgovori nastaviti.

Congratulated 🇩🇪 DefMin Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr on the appointment to his new position.

We had a frank discussion on Leopards 2. To be continued.

I also thanked the 🇩🇪 Government and the 🇩🇪 people for their military assistance to 🇺🇦 and hospitality at #Ramstein 8 pic.twitter.com/pOnWhHuGos