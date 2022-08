Zbog ukrajinske krize širi se napetost i na Jadranskom moru, duž talijanske obale. Mediji u Italiji objavili su kako su ruski ratni brodovi došli na sam ulaz u more i pokušali blokirati izlaz velikom američkom nosaču aviona Harryju Trumanu, koji je također na Jadranu.

Uz američkog nosača aviona Trumana i svu prateću vojnu silu NATO-a na talijanskoj strani Jadranskog mora pojavili su se i ruski ratni brodovi.

Dok talijanski mediji pišu o moćnoj postavi ruskih brodova na Mediteranu u svjetlu rata u Ukrajini te o pokušaju blokiranja izlaza američkog nosača iz Jadranskog mora, Talijani jačaju svoje patrole. Na upit Dnevnika Nove TV o tim aktivnostima blizu Hrvatske iz MORH-a su odgovorili da nadziru situaciju i u kontaktu su sa saveznicima.

"Zapovjedništvo HRM-a upoznato je s nazočnošću, to jest, plovidbom brodova Ruske federacije Jadranskim morem. S obzirom na to da nije uočen ulazak brodova u teritorijalno more Republike Hrvatske, nije bilo ni razloga za reagiranja", odgovorili su iz MORH-a na upit reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.



Bez komentara je u nedjelju bio predsjednik države, a komentar je dao šef Sabora.

Iza ubojstva Dugine stoji Ukrajina? Rusija tri puta ispalila hipersoničnu raketu Kinžal

"Očito da se stvari pokušavaju zakomplicirati i u našem susjedstvu, Hrvatska je članica NATO saveza, daje punu potporu svim ostalim zemljama članicama NATO saveza", rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Brinemo o svojoj sigurnosti, rekao je. "Nadzor je stalan, hrvatska vojska, hrvatska policija kontrolira naše granice u suradnji s našim saveznicima i partnerima činit ćemo to i dalje", dodao je Jandroković.

"Nikad nitko nije uspio blokirati nosač zrakoplova pa mislim da kolege iz Italije pretjeruju", izjavio je za Dnevnik Nove TV vojni analitičar Ivica Mandić.

Vojnog analitičara Ivicu Mandića te aktivnosti podsjećaju na doba Hladnog rata, a dolazak ruskih snaga na Jadransko more ga ne čudi.

"Ništa posebno neuobičajeno da ratni brodovi dođu i gledaju vježbe druge strane, ovo je na jedan način provokativno u smislu da se dođe tako blizu, ali nekakva prijetnja posebno udarnoj skupini nosača nije", rekao je Mandić.

"Mislim da je ovo skretanje pozornosti s nečega važnog što se događa baš na terenu u Ukrajini", napomenuo je.

Potez Rusa na Jadranu naziva glupom operacijom.

"Ti brodovi kad bi ispalili eventualno nekakvu raketu tog trenutka bi svi bili potopljeni vi se nalazite u jednom uskom moru koje se zove Jadransko i naprost se na udaru zemalja članica NATO-a čije obale oplakuje Jadransko more, vi ste u jednom sendviču", rekao je Mandić za Dnevnik Nove TV.

Uvjerava da hrvatske oružane snage imaju jasnu sliku i Jadrana i ruskih brodova, kao i mogućnost obrane u slučaju ugroze. Podsjeća da ni Truman na Jadranskom moru nije slučajno.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr