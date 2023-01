Stanovnici Moskve položili su cvijeće na spomenik u ruskom glavnog gradu nakon raketnog napada na ukrajinski grad Dnipro.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

8:37 Ukrajinski dužnosnik Oleksij Danilov upozorio je da bi Moskva mogla izvesti konačni udar na godišnjicu invazije na Ukrajinu.

"Moramo se pripremati za takve događaje svaki dan. I mi se pripremamo. Prvo i posljednje pitanje je uvijek o oružju, pomoći koja će nam pomoći da porazimo ovog agresora koji je napao našu zemlju", rekao je gospodin Danilov, piše Sky News.

8:30 Ruski ministar obrane Sergej Šojgu posjetio je ruske trupe koje ratuju u Ukrajini.

"Zahvalio je vojnicima koji hrabro izvršavaju zadaće u zoni posebnih vojnih operacija i uručio im državna priznanja za požrtvovnost i junaštvo", priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

8:00 Ukrajina je od Zapada zatražila da ubrza slanje oružja u jeku ruskih raketnih napada i pojačanog pritiska na ukrajinsku vojsku na istočnoj fronti, javlja u utorak Reuters.

Prema ukrajinskim vojnim izvorima, Rusija je u posljednja 24 sata izvela više od 70 raketnih napada, a grad Dnjipro se oporavlja od napada na stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 40 ljudi.

U okolici grada Bahmuta, u Donjecku, granatirano je više od 15 naselja, uključujući i Soledar gdje dvije strane već dva tjedna vode žestoki rovovski rat.

Nesmiljeno granatiranje je sravnalo sa zemljom Bahmut i teško oštetilo grad Avdiivku, u središtu regije Donjecka. Reuters napominje da ne može potvrditi izvješća na bojišnici.

U međuvremenu je predsjednik Volodimir Zelenskij rekao da Zapad mora ubrzati proces donošenja odluke glede dostave oružja. Zapad od samog početka ruske invazije na Ukrajinu šalje vojnu pomoć toj zemlji, no Zelenskij i njegova vlada inzistiraju da ih se opskrbi tenkovima.

Velika Britanija je u ponedjeljak potvrdila slanje 14 tenkova Challenger 2 te ostala oklopna vozila i napredne protuzračne sustave.

Britanija je također u ponedjeljak pozvala Njemačku da dopusti slanje tenkova Leopard u Ukrajinu, naglasivši da bi to moglo potaknuti druge zemlje da pruže podršku te Berlin ne bi djelovao samostalno.

Njemačka ministrica obrane Christine Lambrecht podnijela je ostavku u ponedjeljak nakon što se njezina vlada našla pod pritiskom da saveznicima dopusti da Ukrajini pošalju tenkove, na početku tjedna koji bi mogao biti ključan za planove Zapada da dodatno opskrbi Kijev.

Njemačka se dosad odupirala takvom potezu, govoreći da bi zapadni tenkovi trebali biti poslani Ukrajini samo ako postoji suglasnost među ključnim saveznicima Kijeva, a osobito Sjedinjenih Američkih Država.

Oleksij Danilov, tajnik ukrajinskog vijeća sigurnosti, također traži da Zapad ubrza slanje oružja jer se očekuje da će Rusija pokušati izvesti "konačni prodor".

Američki ministar obrane Lloyd Austin trebao bi u petak biti domaćin saveznika u zračnoj bazi u Njemačkoj gdje će se raspravljati o nastavku slanja vojne pomoći Ukrajini.

Ukrajina i SAD optužuju Rusiju i za nasilnu deportaciju Ukrajinaca na ruski teritorij. Prema State Departmentu, u Rusiju je deportirano između 900.000 i 1,6 milijuna Ukrajinaca, uključujući 260.000 djece.

Rusija odbacuje te tvrdnje i napominje da u zemlju ulaze ratne izbjeglice. Prema ruskom ministarstvu za izvanredna stanja, u Rusiju je od veljače prošle godine ušlo 4,8 milijuna Ukrajinaca, među kojima 712.000 djece.

7:00 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove podatke o tijeku rata u Ukrajini. Kako stoji u novom izvješću, Rusija je nastavila s raketnim napadima na ukrajinsku infrastrukturu. Lansirano je više desetaka projektila.

