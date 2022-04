Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 52. dan. Rusi za raketiranje Mariupolja koriste strateške bombardere. Na području Kijeva je pronađeno 900 tijela ubijenih civila. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao posegnuti za nuklearnim oružjem.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:55 Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk izjavila je da je za subotu dogovoreno devet humanitarnih koridora za evakuaciju civila, uključujući i iz opkoljenog grada Mariupola privatnim automobilima, prenosi Reuters.

8:51 Britansko ministarstvo obrane objavilo je redovno izvješće obavještajnih službi o situaciji u Ukrajini.

