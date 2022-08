Rat u Ukrajini ušao je u 174. dan. Rusija je poručila Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju da je preopasno ići kroz Kijev u posjetu elektrani Zaporižja.

Na sjevernom Krimu eksplodiralo je skladište streljiva

Nitko ne zna gdje se nalazi brod koji je iz Odese izvozio žito za Libanon

Tijek događaja pratite iz minute u minutu:

12:37 Rusija navodno skladišti sve više oružja u Bjelorusiji i priprema se za masovan raketni napad na Ukrajinu, tvrde bjeloruski aktivisti.

Pripreme za ogroman napad na Ukrajinu u narednim tjednima su u tijeku, prenosi Kyiv Independent, pozivajući se na lokalne bjeloruske kanale na Telegramu.

⚡️Belarus activists: Russia amassing significant forces in Belarus for massive missile attack on Ukraine.



Preparations are underway for an attack on Ukraine in the coming weeks, said local Telegram channel Belaruskiy Hayun, which has observed an influx of ammunition in Belarus. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 15, 2022

11:46 Ruski predsjednik Vladimir Putin je u govoru na konferenciji o međunarodnoj sigurnosti u Moskvi optužio SAD da im je cilj produljiti rat u Ukrajini, a Zapadu je jasno proučio da su oni krivci što su danas Ukrajinci "topovsko meso".

"Zapadu su potrebni sukobi kako bi održali hegemoniju. Zato i koriste Ukrajince kao topovsko meso, dok istovremeno pokušavaju ostvariti svoj antiruski projekt u Ukrajini; zatvorili su oči na širenje neonacističke ideologije i na masovno ubijanje civila u Donbasu, i nastavili su nabavljati teško naoružanje kijevskom režimu", rekao je Putin, prenosi TASS.

"Ono što se događa u Ukrajini je dokaz da Sjedinjene američke države žele razvući sukob", dodao je i rekao da Washington koristi iste taktike kako bi isprovocirao sukobe u Aziji, Africi i Južnoj Americi.

11:23 Savjetnik šefu ureda ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak sarkastično je na svom Twitter profilu komentirao eksplozije na Krimu.

"Podsjetnik: Krim je u normalnoj zemlji vezan uz Crno more, planine, rekreaciju i turizam, ali Krim kojeg su okupirali Rusi vezan je uz eksplozije skladišta i visok rizik od smrti za okupatore i lopove. Demilitarizacija je u tijeku", napisao je.

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022

10:03 Teretni brod "Razoni", koji je prije više od 15 dana isplovio iz Odese u smjeru Libanona, nije stigao na odredište i nitko ne zna gdje se trenutačno nalazi.

Ukrajinsko ministarstvo u Bejrutu reklo je da nemaju informacije o lokaciji broda. "Ne znamo gdje se nalazi, niti kuda njegov teret ide. Zaprimili smo informaciju da je teret već prodan, i to nekoliko puta", rekli su iz ukrajinskog ministarstva za AP.

Razoni je pregledan u Turskoj i prije nego što se uputio prema Libanonu, prenoseći 26 tisuća tona kukuruza. Međutim, libanonski kupac je navodno odbio prihvatiti teret zato što je stigao prekasno.

Nakon toga je sustav praćenja na Razoniju isključen, i takva je situacija već tri dana, prenosi Newsbeezer.

9:50 "Svijet će izgubiti bitku s terorizmom i pokleknuti pred nuklearnom ucjenom ako ne poduzme nešto da spriječi nesreću u nuklearnoj elektrani Zaporižje koju trenutno drže Rusi, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

9:10 Na sjevernom Krimu eksplodiralo je skladište streljiva, izvijestila je u utorak ruska novinska agencija TASS pozivajući se na upravu sela Majskoje.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da nije bilo "ozbiljnih" žrtava u eksploziji u Majskoju, izvijestila je državna novinska agencija RIA. Ranije u utorak, RIA je također izvijestila o požaru u trafostanici na Krimu udaljenoj 20 km od sela.

Na društvenim mrežama objavljeni su videozapisi koji navodno prikazuju eksploziju skladišta streljiva.

Crimea, Dzhankoy



Explosions at the ammunition depot - media in the occupied Crimea pic.twitter.com/6zowH6H6Nw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2022







8:15 Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je nove podatke o ruskim vojnim gubicima. U infografici objavljenoj na Twitteru stoji kako je u ratu život izgubilo 43900 ruskih vojnika.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/rEQ8lO2u4s — NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2022



8:00 Britansko ministarstvo obrane objavilo je novo izvješće o invaziji Rusije na Ukrajinu. Među ostalim, ondje stoji kako ruska crnomorska flota učinkovito kontrolira more dok su patrole uglavnom ograničene na vode unutar obale Krima.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jrmLUD5Osz



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lWN6wkwQh1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 16, 2022



07:03 "Bilo koja misija Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) za inspekciju elektrane Zaporižja ne može proći kroz glavni ukrajinski grad Kijev jer je preopasno", rekao je visoki ruski diplomat, a prenijele ruske novinske agencije.

"Zamislite što znači proći kroz Kijev. To znači da dolaze do nuklearne elektrane preko prve crte bojišnice", izjavio je Igor Vishnevetsky, zamjenik šefa odjela za nuklearnu proliferaciju i kontrolu naoružanja ruskog ministarstva vanjskih poslova, prenosi RIA.

Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric rekao je u New Yorku da je glavni tajnik UN-a procijenio da postoje logistički i sigurnosni kapaciteti za podršku bilo kojoj misiji IAEA-e u elektranu Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom.

Agencija Tass citirala je Vishnevetskyja koji je rekao da nijedna takva misija nema mandat baviti se "demilitarizacijom" elektrane, kako traži službeni Kijev, već se može baviti samo "ispunjavanjem jamstava IAEA-e".

Nuklearka Zaporižja, najveća u Europi, na meti je granatiranja od prošlog tjedna, za što se Ukrajina i Rusija međusobno optužuju, potičući strah od nuklearne katastrofe, zbog čega se u četvrtak sastalo UN-ovo Vijeće sigurnosti.

Kijev optužuje Moskvu da se elektranom koristi kao bazom za napade, na koje ukrajinska vojska ne smije odgovoriti.

U prvim napadima 5. kolovoza pogođen je transformator visokonaponskog dalekovoda zbog čega je automatski zaustavljen 3. reaktor i pokrenuti pričuvni generatori. U napadima u četvrtak oštećeni su crpna stanica i uređaji za mjerenje razine radijacije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u ponedjeljak je poručio da će svijet izgubiti bitku s terorizmom i pokleknuti pred nuklearnom ucjenom ako ne poduzme nešto da spriječi nesreću u elektrani Zaporižja.

