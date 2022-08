Zaštitnik od zaraznih kuge i kolere, ali i životinjskih, posebno psećih bolesti – sveti Rok posebno je značajan u Južnoj Americi gdje se organizira i blagoslov pasa.

U Boliviji su mali i veliki, u kostimima ili bez njih, ali nedvojbeno kao pravi frajeri, uz svoje najbolje prijatelje obilježili dan Svetog Roka, zaštitnika pasa.

U njihovu čast održana je i misa nakon koje su četveronožni ljubimci dobili i blagoslov.

"Moji roditelji su preminuli i bila sam jako ljutita na život, a onda su psi ušli u moj život i izliječili moje srce. Oni me ispunjavaju ljubavlju. Svaki dan me čekaju kod kuće, uveseljavaju me", rekla je vlasnica pasa Monica Hurtado.

Da bi svi okupljeni bili što veseliji, pobrinuli su se pravi profesionalci. Uz blagoslov, i prosvjed protiv zlostavljanja životinja.

Vlasnica psa, Loudres Molina kaže: "Vlasnici se trebaju brinuti o njima od kada su štenci pa sve dok ne ostare. Psi puno pate. Jedino što tražimo od ljudi je da ne maltretiraju svoje pse."

Jer ljubav između čovjeka i psa teško se može opisati. Znaju to najbolje oni kojima nakon cijelog dana pseća njuška izmami osmijeh na lice.

