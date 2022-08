173. dan rata je u Ukrajini. Putin traži od Sjeverne Koreje proširivanje bilateralnih veza. Danas počinje suđenje Hrvatu zarobljenom u Mariupolju. Prijeti mu smrtna kazna.

8:22 Ukrajina je objavila nove ruske gubitke. Navode da je od početka rata ubijeno 43.750 ruskih vojnika, uništeno 1876 tenkova, 4141 oklopnih vozila, 233 aviona i 195 helikoptera.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.08 were approximatelyhttps://t.co/f2vhUJM1Mp#stoprussia #ВІРЮвЗСУ pic.twitter.com/CA6HGJLrXy — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) August 15, 2022

8:05 Ruske snage granatirale su Harkiv tijekom noći na ponedjeljak. Gradonačelnik Ihor Terehov izvijestio je da su u 2:50 ujutro po lokalnom vremenu ruske snage granatirale četvrti Slobidski i pogodile tvornicu. U trenutku objave nema informacija o žrtvama, javlja The Kyiv Intependent.

⚡️Russian forces shell Kharkiv overnight on Aug. 15.



Kharkiv Mayor Ihor Terekhov reported that at 2:50 a.m. local time Russian forces shelled Slobidsky district of the city and hit a factory. There is no information on casualties at the time of the publication. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 15, 2022

7:51 NEXTA javlja da je na fronti poginuo najbolji pilot Zračnih snaga ukrajinske vojske 2019. - Anton Listopad. Odlikovan je Ordenom za hrabrost III stupnja, navode.

The best pilot of the Air Force of the Ukrainian Armed Forces of 2019 died at the front - Anton Listopad.



He was awarded with the Order of Courage, III degree. pic.twitter.com/LWwLWJGkCl — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2022

Počinje suđenje Hrvatu zarobljenom u Mariupolju

7:20 Suđenje Hrvatu kojeg su ruske snage uhitile početkom svibnja blizu Mariupolja počet će danas. Sudit će mu se pred sudom međunarodno nepriznate tvorevine Narodne Republike Donjeck, i to za sudjelovanje u sukobu u ulozi plaćenika i rušenje ustavnog poretka, za što su predviđene kazne doživotni zatvor te smrtna kazna.

7:01 Ruski predsjednik Vladimir Putin u pismu sjevernokorejskom čelniku Kim Jong Unu povodom Dana oslobođenja Sjeverne Koreje napisao je da će Rusija i Sjeverna Koreja proširiti bilateralne odnose, izvijestili su u ponedjeljak državni mediji Pjongjanga.

U pismu Kimu za Dan oslobođenja Sjeverne Koreje, Putin je rekao da će Rusija i Sjeverna Koreja "zajedničkim naporima proširiti sveobuhvatne i konstruktivne bilateralne odnose".

Putin je cijenio i da bi bliže veze bile u interesu obiju zemalja, te da bi pomogle u jačanju sigurnosti i stabilnosti Korejskog poluotoka i regije sjeveroistočne Azije, objavila je sjevernokorejska novinska agencija KCNA.

