Srijeda je 49. dan rata u Ukrajini. Humanitarni koridori nisu otvoreni. Finska pokreće raspravu o zahtjevu za članstvo u NATO. Švedska će analizirati situaciju kako bi donijela odluku o toj temi. Rusija je SAD-u i NATO-u zaprijetila zbog slanja oružja Ukrajini.

Tijek događanja iz minute u minutu možete pratiti u nastavku:

16:45 Austrijski kancelar Karl Nehammer izjavio je kako je odlučio otići u Moskvu kako bi ruskog predsjednika Vladimira Putina pogledao u oči i suočio s onim što je vidio u Ukrajini.

16:40 "Bez dodatnog oružja, ovaj će rat postati beskonačno krvoproliće, šireći bijedu, patnju i uništenje. Mariupol, Buča, Kramatorsk – popis će se nastaviti", kazao je u srijedu poslijepodne u najnovijem videu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je pozvao Zapad da pošalje Ukrajini još oružja. "Nitko neće zaustaviti Rusiju osim Ukrajine s teškim naoružanjem", poručio je.

Without additional weaponry, this war will become an endless bloodbath, spreading misery, suffering, and destruction. Mariupol, Bucha, Kramatorsk – the list will be continued. Nobody will stop Russia except Ukraine with Heavy Weapons. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/miSOL5zvuA

16:25 Nakon što su ruske snage napustile regiju Sumi na sjeveroistoku Ukrajine, pokrajinske vlasti izvještavaju o sve većem broju otkrivenih tijela.

⚡️Governor says Russian troops killed over 100 civilians in Sumy Oblast.



Bodies of civilians with tied hands and signs of torture, as well as ones shot in the head, have been found, Sumy Oblast Governor Dmytro Zhyvytsky said.