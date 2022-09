Rat u Ukrajini traje 200. dan. Ukrajnci su u silovitoj protuofenzivi. Objavljeni su novi ruski gubitci.

8:41 Ukrajina je objavila nove ruske gubitke. Navode da je od početka rata u Ukrajini poginulo 52.650 ruskih vojnika, uništena su 2154 tenka, 242 aviona i 213 helikoptera.

