Nakon sveobuhvatnog ruskog napada na infrastrukturu u različitim dijelovima Ukrajine, 80 posto stanovnika glavnoga grada Kijeva u utorak je i dalje bez vode, a "stotine mjesta" bez struje.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

7:45 Britansko ministarstvo obrane objavilo je nove podatke o tijeku rata u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 November 2022



