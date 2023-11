Pogledajte prve fotografije oslobođenih talaca: "Humanitarne zalihe ključne su za spašavanje života i ublažavanje patnje najugroženijih"

Crveni križ je potvrdio da je u novom valu razmjene zatočenih civila, Hamas oslobodio 12 talaca. Među njima je 10 Izraelaca i dvoje državljana Tajlanda.

Oslobođena nova skupina talaca - 2 (Foto: Afp)

Oslobođena nova skupina talaca - 5 (Foto: Afp)

Hamas je objavio i popis talaca koje je Izrael pristao osloboditi u zamjenu. Na tom se popisu nalazi 15 žena i 15 djece.

Palestinsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da su na Zapadnoj obali ubijena dva palestinska tinejdžera u sukobu s vojnicima izraelskih obrambenih snaga. Jedan je imao 14, a drugi 17 godina.

Svjedoci tog događaja rekli su za AFP da su tinejdžeri bacali kamenje na vozila IDF-a na što su im vojnici odgovorili paljbom.

Vojska je priopćila da je "nekoliko naoružanih napadača otvorilo vatru na sigurnosne snage koje su odgovorile paljbom", prenosi Times of Israel.

Ranije tijekom dana vidio se dim iznad Gaze zbog čega su pokrenute rasprave o prekidu primirja između zaraćenih strana, iako je dogovoreno dvodnevno produljenje primirja.

Dopisnik Sky Newsa za Bliski istok Alistair Bunkall rekao je da obje strane opružuju jedna drugu.

"Izgleda da su se izraelska snage našle pod vatrom male grupe u Gazi i da su im uzvratili. Ne znamo zašto je došlo do prijavljenog kršenja primirja, ali postoji teorija da pojedini elementi Hamasa ili drugih skupina u Gazi možda nisu bili svjesni produženja primirja pa su pretpostavili da se borbe nastavljaju", objasnio je i rekao da se kasnije situacija smirila.

Prvi američki avion pomoći namijenjen Gazi stigao je u utorak u Egipat. U njemu su medicinske potrepštine, hrana spremna za jelo i ostale potrepštine.

U sljedećim danima očekuju se još dva američka aviona s humanitarnom pomoći.

"Povećane humanitarne zalihe ključne su za spašavanje života i ublažavanje patnje najugroženijih", napisali su iz Američke agencije za međunarodni razvoj.

Crveni polumjesec izvijestio je ranije u utorak da je Izrael odbio ulazak kamiona s gorivom na sjever Gaze. Tijekom dana trebala su stići još 31 kamiona pomoći.

🚨 Urgent: The Israeli Occupation forces are denying the entry of the fuel truck which was supposed to enter the north of the Gaza Strip a few moments ago.#Gaza#HumantarianAid