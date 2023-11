Oslobođena izraelska taokinja bori se za život: "Držali su je u užasnim uvjetima"

Ova prabaka oslobođena je s 16 drugih talaca, uključujući i četverogodišnju američku djevojčicu, na treći dan primirja između Izraela i Hamasa.

I dok je za druge taoce izviješteno da su se vratili dobrog zdravlja, Elmina kćer rekla je novinarima da je njezina majka stigla s pulsom 40 i tjelesnom temperaturom od 27 stupnjeva.

Zamjenik upravitelja bolnice Soroka u Beršebi rekao je da je njezino stanje kritično te da se nalazi na respiratoru, pod sedativima na intenzivnoj njezini.

"Držali su je u užasnim uvjetima", kći Tali Amano je rekla novinarima pred bolnicom. "Mogli smo izgubiti moju majku da je došla nekoliko sati kasnije."

