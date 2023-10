Glasnogovornik WHO-a o humanitarnoj katastrofi u Gazi: "Situacija se pogoršava iz dana u dan. Nedostaje lijekova, medicinske opreme, goriva..."

Reporterka Dnevnika Nove TV razgovarala je s glasnogovornikom WHO-a Tarikom Jašarevićem. Upitala ga je kakva je trenutačna situacija u pojasu Gaze.

"Situacija u bolnicama u Gazi, kao i u zdravstvenim centrima pogoršava se iz dana u dan. Nedostatak je lijekova i medicinske opreme za rad tih bolnica. Pored toga nedostaje i goriva koje je neophodno kako bi bilo struje u bolnicama, kako bi bilo svjetla, kako bi mogle raditi operacijske sale, kako bi mogli funkcionirati inkubatori, aparati za dijalizu za bubrežne bolesnike.

Komentirao je i tvrdnje Izraela da goriva ima, ali ga Hamas ne da civilima.



"Ono što mi znamo jest da kada uvedemo neku pomoć, onda je ona korištena i onda je naši zaposlenici stvarno dostavljaju bolnicama i tu nema nikakvih problema. To se dogodilo i u prošlu subotu. Mi smo ipak uspjeli dostaviti nešto od medicinske opreme čak i na sjever gaze u bolnicu Al-Shifa", rekao je.

Štrbac je Jašarevića pitala i koliko su pomoći dosad uspjeli dostaviti.



"Dosad smo mi, WHO, uspjeli samo uvesti prošlu subotu četiri kamiona pomoći, što je bitno, međutim to nije ni približno dovoljno za njihove potrebe. Već smo dopremili nekoliko aviona s pomoći, ta se pomoć nalazi s egipatske strane. Stvarno se nadamo da ćemo što prije biti u stanju to dostaviti tamo gdje je najpotrebnije. Imamo ljude i u Gazi, naše zaposlenike koji su spremni to učiniti", odgovorio je.

Komentirao i koliko dugo bolnice mogu funkcionirati pod ovakvim uvjetima.

"Znate, teško je to reći jer to nije da odjednom svi ostanu bez svega. Već je 12 od 35 bolnica zatvoreno, a druge rade smanjenim kapacitetom. Dakle, to je jedan postupan proces. Neke su bolnice prestale s nekim odjelima", naglasio je.

Što se tiče opasnosti od izbijanja zaraze - postoji velik broj rizika kada su ljudi u pokretu. "Ako ne postoji pristup čistoj vodi, medicinskoj zaštitit, onda, naravno, respiratorne bolesti, bolesti koje se prenose vodom, kožne bolesti.

Ono što mi možemo i što radimo non-stop jest da budemo tu, da budemo spremni pomoći čim se stvore ta jamstva sigurnosti", rekao je za kraj glasnogovornik WHO-a.

