Broj ubijene djece dosegao gotovo 3000: "Svaka noć je gora nego prethodna. Ubijaju ljude svake minute"

Netanyahu najavio kopnenu ofenzivu

izraelski vojnici upali na sjever Gaze

Hamas je dosad oslobodio četiri taoca

Proizraelska rezolucija prvi potez novog predsjednika Zastupničkog doma

Tijek događaja pratite u nastavku:

15:40 U trgovačkom centru Azrieli u centru Tel Aviva kupci stoje u redu kako bi kupili voće i povrće koje uzgajaju farmeri na jugu Izraela, od kojih su neke farme sada unutar zatvorene vojne zone, a u drugima su radnici evakuirani.

15:20 Jučer je dopisnik Al Jazeere Wael Al-Dahdouh izgubio suprugu, sina, kćer i unuka u zračnom napadu koji je pogodio njihovu kuću u Nuseiratu.

Izvještavao je u gradu Gazi kada mu je priopćena vijest, a danas je sahranio obitelj.

"Mreža oštro osuđuje neselektivno ciljanje i ubijanje nevinih civila u Gazi, što je dovelo do gubitka obitelji Waela Al-Dahdouha i bezbrojnih drugih", poručili su iz Al Jazeere.

An Al Jazeera journalist just lost several family members to an Israeli airstrike.



Wael Al Dahdouh lost his wife, son and daughter while they sheltered in what Israel designated as a “safe area.” pic.twitter.com/NmxrsjvTIQ — AJ+ (@ajplus) October 25, 2023

15:00 UNICEF je osudio stradavanje zapanjujućeg broja djece u Gazi koji se sada popeo na gotovo 3000.

"Situacija u Pojasu Gaze sve je veća mrlja na našoj kolektivnoj savjesti. Stopa smrtnosti i ozljeda djece jednostavno je nevjerojatna", izjavila je Adele Khodr, regionalna direktorica UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku.

"Još je strašnija činjenica da ako se napetosti ne smanje i ako se ne dopusti humanitarna pomoć, uključujući hranu, vodu, medicinske potrepštine i gorivo, dnevni broj smrtnih slučajeva nastavit će rasti."

14:50 Stotine Iračana koji prosvjeduju protiv izraelskih napada na Gazu blokiraju cisterne s naftom da pređu u Jordan, govoreći da neće dopustiti izvoz iračke nafte u zemlje koje imaju mirovne sporazume s Izraelom.

14:35 Faysal Shawaa, koji je pred ratom pobjegao na jug Gaze, za BBC je ispričao kakvo je stanje na terenu.

"Vidim dim i čujemo zvukove cijelu noć, svake minute još jedan. Nisu to samo zračni udari, nego tenkovi granatiraju cijelu noć i s mora. Svaka noć je gora nego prethodna. Jako je teška situacija, ubijaju ljude svake minute, uništavaju kuće dok su ljudi unutra, udarili su u zgradu, ubijaju sve i to je situacija. Oni samo žele posvuda nanijeti štetu i žrtve."

14:05 U proteklih sat vremena iz Gaze je ispaljen ogroman broj raketa prema središnjem Izraelu.

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u većem dijelu zemlje. Na društvenim mrežama objavljena je snimka na kojoj se vidi posljedica udarca rakete ili njezinog fragmenta u zgradu u Petah Tikvi, u blizini Tel Aviva.

Ubrzo nakon izdavanja upozorenja, izraelske službe za hitne slučajeve priopćile su da do sada nije bilo ozlijeđenih. Hamas, koji je od 7. listopada ispalio tisuće raketa na Izrael, rekao je da stoji iza najnovije baražne vatre.

Israeli Iron Dome intercept over Tel Aviv moments ago pic.twitter.com/g7FpE91wX7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 26, 2023

14:00 Ministarstvo zdravstva pod upravom Hamasa navodi da je od 7. listopada ubijeno 7028 Palestinaca. Dodaje da je među mrtvima je 2913 djece.

13:50 Židovska zajednica u BiH potvrdila je u četvrtak kako je zbog sigurnosnih razloga ali i pojačanog antisemitizma bila prisiljena otkazati koncert kojim je u Sarajevu 8. studenog trebala biti obilježena 85. obljetnica Kristalne noći, kojom je označen početak masovnog progona Židova u nacističkoj Njemačkoj.

Organizatori tog koncerta, planiranog u prostorima aškenaske sinagoge u Sarajevu, trebali su biti Židovska zajednica ta Svjetski židovski kongres (WJC), a suorganizator hrvatsko veleposlanstvo u BiH s obzirom da Hrvatska trenutačno predsjedava Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA), međuvladinim tijelom čija je zadaća promicati obrazovanje i osnažiti sjećanja i istraživanja o pogromu nad Židovima tijekom 2. svjetskog rata.

U hrvatskom su veleposlanstvu Hini kazali kako su s radošću željeli sudjelovati u organiziranju ovog koncerta, ali razumiju zabrinutost domaćih suorganizatora i njihovu sigurnosnu procjenu, uz žaljenje što je došlo do otkazivanja jer je u pitanju važna obljetnica tragičnih zbivanja u suvremenoj povijesti.

13:30 U Izraelu se brak može sklopiti samo pod pokroviteljstvom vjerske zajednice kojoj parovi pripadaju, a međuvjerski brakovi sklopljeni unutar zemlje nisu zakonski priznati. Zakon zabranjuje izraelskim građanima koji se vjenčaju s Palestincima s okupirane Zapadne obale ili Pojasa Gaze da žive sa svojim supružnicima u Izraelu.

Takvi zakoni bili su na snazi u Južnoafričkoj Državi za vrijeme apartheida kada je nobelovac Nelson Mandela bio u zatvoru zbog terorizma.

13:20 Zbog potpune humanitarne katastrofe, kada govorimo o stanju Palestinaca, uglavnom govorimo o pojasu Gaze. Međutim, UN procjenjuje da je 95 ljudi ubijeno i gotovo 1900 ozlijeđeno i na području koje ne kontrolira Hamas, na Zapadnoj obali.. Lokalne vlasti navode da je broj mrtvih nešto veći.

Izvješća o napadima na Palestince od strane izraelskih doseljenika rastu od 7. listopada što je sinoć osudio američki predsjednik Joe Biden, inače snažno na strani Izraela.

Tisuće vojnika zatvorile su palestinska sela i postavile blokade na cestama kako bi zaštitile židovska naselja – koja se prema međunarodnom pravu smatraju ilegalnima, iako Izrael to osporava.

12:40 Izraelska vojska priopćila je kako je preko noći uhićeno više od 60 ljudi na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući 46 osumnjičenih pripadnika Hamasa.

Najmanje 1000 Palestinaca uhićeno je od početka rata, prenijela je Al Jazeera.

Palestinski dužnosnici i skupina za ljudska prava rekli su da je Izrael također zatočio oko 4000 radnika iz Gaze koji su radili u Izraelu kada je sukob izbio, udvostručivši ukupan broj Palestinaca koji se drže u izraelskim zatvorima.

12:30 Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca kaže da je od egipatskog Crvenog polumjeseca primilo 12 kamiona na graničnom prijelazu Rafah s hranom, lijekovima i medicinskim potrepštinama.

Sveukupno je 74 kamiona ušlo je u Pojas Gaze od početka rata, ali bez goriva.

@PalestineRCS received 12 trucks from their Egyptian Red Crescent counterparts at the #Rafah border crossing, containing water, food, medicines and medical supplies. So far, a total of 74 trucks have been received, but fuel has not been allowed to enter the Strip till this moment pic.twitter.com/RVoCOWSyOI — PRCS (@PalestineRCS) October 26, 2023

12:20 Palestinski ministar vanjskih poslova Riyad al Maliki u Haagu je rekao da je potrebno proglasiti prekid vatre da bi se u pojas Gaze mogla dopremiti humanitarna pomoć.

I čelnici država zemalja članica Europske unije pozvali su na otvaranje humanitarnog koridora da bi se stanovnicima Gaze dostavile zalihe hrane, vode i lijekova.

11:57 Izrael je objavio da su u Gazi još uvijek zarobljena 224 taoca. Broj taoca s vremena na vrijeme raste jer neki od njih nisu izraelski državljani pa je potrebno stupiti u kontakt s njihovim obiteljima.

Hamas je od početka sukoba 7. listopada oslobodio četiri osobe.

11:36 Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je u telefonskom razgovoru s papom Franjom rekao da Izrael svojim napadima masakrira Palestince i da je šutnja međunarodne zajednice po tom pitanju sramotna.

"Sve države moraju dići svoj glas protiv humanitarne krize u regiji", istaknuo je.

11:15 Stižu izvješća o novom izraelskom zračnom napadu na Khan Younis u južnoj Gazi. Snimke s mjesta događaja prikazuju spasioce i civile kako golim rukama uklanjaju ruševine i vade ranjenike nakon što su gomile betona sravnjene bombardiranjem.

11:00 SAD je upotrijebio svoje pravo veta najmanje 34 puta kako bi blokirao rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a koje su bile kritične prema Izraelu, piše Al Jazeera.

10:52 Mike Johnson pozvao je na rezoluciju o potpori Izraelu u svom prvom potezu na funkciji predsjednika Zastupničkog doma američkog Kongresa, nakon turbulentna tri tjedna bez predsjednika zbog čega Zastupnički dom nije mogao odgovoriti na krizu na Bliskom istoku.

"Prvi prijedlog koji ću predstaviti bit će potpora našem dragom prijatelju Izraelu i već kasnimo po tom pitanju", rekao je Johnson kad je preuzimao funkciju.

Zastupnički dom podržao je rezoluciju s 412 glasova za, 10 protiv i šest "prisutnih", što odražava tradicionalnu snažnu potporu židovskoj državi u Kongresu. Neobvezujuća mjera potvrđuje predanost Sjedinjenih Država Izraelu i poziva Hamas da odmah zaustavi napade i oslobodi sve taoce.

Devet demokrata glasalo je protiv rezolucije, a neki od njih kritizirali su rezoluciju jer ne sadrži dio o gubitku palestinskih života. Iz redova republikanaca, samo jedan je glasao protiv. Svi "prisutni" glasovi odnose se na demokrate.

10:20 Nogometaši Celtica ugostili su Atletico Madrid u susretu 3. kola skupine E Lige prvaka u Glasgowu. Pred sam početak susreta domaći su navijači razvili na tisuće zastava i iskazali podršku Palestincima u žestokom sukobu protiv izraelska vojske. Fotografije možete pogledati ovdje.

10:10 Nove satelitske slike koje je objavio Maxar pokazuju značajna razmjere uništenja mjestima diljem Gaze. Fotografije možete pogledati ovdje.

9:55 Nove satelitske slike koje je objavio Maxar pokazuju značajna razmjere uništenja mjestima diljem Gaze.

9:40 Lynn Hastings, humanitarna koordinatorica UN-a za Palestince, odgovorila je Izraelu koji je rekao ljudima u gradu Gazi da odu.

"Za ljude koji se ne mogu evakuirati - jer nemaju kamo otići ili se ne mogu kretati, takva upozorenja nisu važna. Kada su evakuacijske rute bombardirane, kada su ljudi na sjeveru kao i na jugu zahvaćeni napadima, kada nedostaju osnovne stvari za preživljavanje i kada nema jamstava za povratak, ljudima ostaje samo nemoguć izbor. Nigdje u Gazi nije sigurno", poručila je za BBC.

Dodala je da bi oružani sukob trebao biti reguliran međunarodnim pravom.

"To znači da civili moraju biti zaštićeni i imati ono bitno za preživljavanje, gdje god se nalazili i odlučili se preseliti ili ostati. To također znači da taoci, svi taoci, moraju biti pušteni, odmah i bezuvjetno."

9:20 Crveni križ u Gazi opisao je prizore kaosa i iscrpljenosti u bolnicama. Suočeni s potpunom blokadom, kritičnom nestašicom goriva i nemilosrdnim izraelskim bombardiranjem, njihov rad je pred kolapsom.

Stručnjaci Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) usredotočili su svoj posjet u utorak na dva glavna medicinska centra u Gazi, bolnice al-Quds i al-Shifa. William Schomburg, voditelj misije ICRC-a u Gazi, rekao je da obje bolnice brzo ostaju bez goriva i medicinskih potrepština, prenosi Guardian.

9:07 UNRWA, UN-ova agencija za pomoć i rad palestinskom narodu, priopćila je kako očekuje da će njezine zalihe goriva nestati danas.

Agencija je dijelila svoje zalihe kako bi kamionima omogućila distribuciju pomoći, pekarama za hranjenje ljudi u skloništima, za desalinizaciju vode i kako bi bolnice mogle održavati inkubatore, strojeve za održavanje života i drugu vitalnu opremu.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu FOTO Broj ubijenih u SAD-u popeo se na 18: Ubojica još u bijegu, Biden pozvao stanovnike da ostanu u kućama

Sve manja zaliha goriva navela je agenciju da se bori s pitanjem kako najbolje iskoristiti ono što je preostalo, rekla je glasnogovornica UNRWA-e Tamara Alrifai za Associated Press.

"Dajemo li za inkubatore ili za pekare? To je mučna odluka", rekla je.

8:30 Uža obitelj novinara katarske Al Jazeere Waela Al-Dahdouha poginula je u izraelskom zračnom napadu na Gazu. Turski direktor komunikacija Fahrettin Altun rekao je da im je teško povjerovati da je to bilo slučajno jer Izrael kontinuirano pokušava spriječiti da istina izlazi iz Gaze.

"Ovakve vrste napada predstavljaju korištenje taktike terora protiv novinara kako bi ih se ušutkalo", rekao je Altun na X-u.

8:20 Obilježavanje 85. obljetnice početka progona Židova u nacističkoj Njemačkoj, koje je trebalo biti upriličeno u Sarajevu 8. studenoga, otkazano je jer su u židovskoj zajednici u tom gradu procijenili kako su u opasnosti zbog rastućeg antisemitizma.

8:15 Komisija Ujedinjenih naroda kaže da je identificirala izraelskog zapovjednika i vojnu postrojbu za koje vjeruje da su odgovorni za ubojstvo palestinsko-američke novinarke Al Jazeere Shireen Abu Akleh na okupiranoj Zapadnoj obali prošle godine.

8:00 Izraelske kopnene snage izvele su tijekom noći upad u područje Gaze, a napadali su Hamasove mete.

"Tijekom noći IDF je izveo ciljani napad koristeći tenkove u sjevernom pojasu Gaze, kao dio priprema za sljedeće faze borbe", objavila je izraelska vojska.

Operacija je imala za cilj napad na položaje Hamasa i navodno je bila veća od dosadašnjih kopnenih napada. IDF je naveo kako se radilo o pripremi za sljedeće faze borbe.

"Tenkovi i pješaštvo IDF-a napali su brojne terorističke ćelije, infrastrukturu i baze s kojih se lansiraju protutenkovske rakete. Vojska se nakon napada vratila na teritorij Izraela", objavio je IDF na društvenim mrežama uz videosnimku kopnene operacije.

Snimka prikazuje oklopna vojna vozila koja prelaze pješčanu graničnu zonu, buldožer koji ravna dio nasipa, tenkove koji ispaljuju granate te eksplozije u blizini zgrada.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023

Ovo je do sada najveći upad izraelskih snaga u palestinsku enklavu. Hamas se za sada nije oglasio o najnovijoj izraelskoj vojnoj akciji.