Izrael odgađa kopnenu ofenzivu? "Vidjeli smo raskomadana tijela s odsječenim rukama i stopalima, ljude kojima su odrubljene glave"

Tijek zbivanja možete pratiti u nastavku:

08:50 Visoki izraelski dužnosnik optužio je Iran u nedjelju da pokušava otvoriti drugu ratnu frontu raspoređivanjem oružja u ili kroz Siriju dok Izrael pojačava operaciju u Gazi prema jugu.

Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amirabdollahian sastao se u subotu u Katru s čelnikom Hamasa Ismailom Hanijehom i razgovarali su o napadu palestinske militantne skupine na Izrael "i dogovorili nastavak suradnje" kako bi se postigli ciljevi skupine, naveo je Hamas u priopćenju.

07:50 Izraelska vojska odgodila je planirani upad u pojas Gaze kojim upravlja Hamas za nekoliko dana zbog loših vremenskih uvjeta, tvrdi izvješće New York Timesa objavljeno kasno u subotu.

Kopnena ofenziva trebala je započeti ovog vikenda, ali je odgođena djelomično zbog oblačnog neba koje bi izraelskim pilotima i operaterima bespilotnih letjelica otežalo pružanje zračne potpore kopnenim snagama, izvijestio je NYT citirajući tri neimenovana viša izraelska časnika.

Times piše da bi kopnena operacija mogla uplesti Izrael u višemjesečno urbano ratovanje. Vjeruje se da su deseci tisuća Hamasovih boraca skriveni u bunkerima i stotinama kilometara podzemnih tunela u sjevernom pojasu Gaze. Izraelska vojska očekuje da će Hamas pokušati spriječiti njihovo napredovanje dizanjem u zrak tunela dok im se kopnene snage približavaju, stoji u izvješću.

Hamas također planira napasti iza izraelskih linija pomoću složenog sustava tunela, izvijestio je Times, dodajući da je strateška dilema to što snage te organizacije mogu biti posebno učinkovite u ukopavanju s taocima pod zemljom.

Očekuje se da će u izraelskoj ofenzivi sudjelovati pješačke jedinice, kao i tenkovi i inženjerija. Kopnene snage dobit će zaštitu od borbenih zrakoplova, helikoptera, bespilotnih letjelica i topništva s kopna, kao i s mora.

Izrael je zatvorio uski palestinski teritorij na Sredozemnom moru i zaustavio ulazak hrane, goriva, vode i lijekova, piše dpa.

06:50 Izraelske obrambene snage su objavile će započeti značajne vojne operacije u Gazi tek kada vidi da su civili otišli.

Izvješće o stanju u zaraćenom području objavio je u nedjelju ujutro glasnogovornik IDF-a Jonathan Conricus, koji tvrdi da Hamas zaustavlja civile u bijegu sa sjevera pojasa Gaze.

"Ako to nije najzlokobnije i najpodlije korištenje civila u ratu, ne znam što jest. To pokazuje i nedostatak ikakve vrijednosti za ljudski život", rekao je.

Conricus tvrdi i kako ne postoji Ministarstvo zdravstva Gaze, već da Hamas upravlja svim informacijama iz pojasa Gaze te ih koristi kao propagandu.

"Stvarno je važno da ljudi u Gazi znaju da smo bili vrlo, vrlo velikodušni s vremenom. Dali smo dovoljno upozorenja, više od 25 sati. Ne mogu dovoljno naglasiti da je sada vrijeme da stanovnici Gaze odu. Uzmite svoje stvari, idite na jug. Sačuvajte svoj život i nemojte upasti u zamku koju vam Hamas sprema", rekao jJonathan Conricus.

