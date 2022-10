Korisnicima kredita s varijabilnom kamatnom stopom u Srbiji kraj rujna donio je neugodno iznenađenje. Rast Euribora na tromjesečnoj razini prouzročio je povećanje rate kredita. Rate su veće za iznos od pet do 80 eura, što je kod zaduženih građana prouzročilo paniku od novog slučaja poput onoga s kreditima u "švicarcima".

Nagli skok rate kredita u Srbiji prouzročio je paniku kod zaduženih građana. Povećanje rata kredita je nastavak na val poskupljenja koji se dogodio u Srbiji, kao i u drugim zemljama.

"Gledajući danas svoju mobilnu aplikaciju vidim da je banka, koja je u posljednjih godinu dana udvostručila cijene svojih usluga i počela naplaćivati nove, nepostojeće usluge, uskladila varijabilni dio kredita za stan tako da mi mjesečna rata s 35.000 (cca 2245 kn op.a.) skače na 43.600 dinara (cca 2796 kuna op.a.)! To je porast od 25 posto. Ne znam točno sustav po kojem oni prilagođavaju varijabilni dio kredita i promjenu Euribora, ali nisam siguran da je to pravilno", navodi čitatelj za Novu.rs.

Banci treba poslati prigovor

Dejan Gavrilović iz organizacije za zaštitu potrošača Efektiva kaže da je prvi korak koji se treba napraviti u takvom slučaju - pisanje prigovora banci u kojoj je korisnik kredita klijent.

"Za ovako malu ratu kredita ovo je veliki rast. Prije takvog skoka iznosa rate, moralo je doći do usklađivanja u više navrata. Podsjetit ću da je Euribor porastao za dva postotna boda. Od Nove godine pa sve do sada moralo je doći do usklađivanja barem jednom", navodi.

Dodaje kako na takve velike promjene treba hitno reagirati reklamacijom banci pisanim putem. Banka je dužna odgovoriti u roku od 15 dana.

Ako odgovor banke ne donosi tražene informacije, građani Srbije se mogu za pomoć obratiti Narodnoj banci Srbije.

Prijeti li im scenarij "kredita u švicarcima"?

Veliki broj građana ima stambene kredite, a posljednje promjene unose među njih strah od ponavljanja rasta iznosa rate kredita kakav su doživjeli s kreditima u "švicarcima".

"Rate sigurno već značajno rastu, ali teško da može doći do takvog scenarija", kazao je Gavrilović. Dodaje da je Euribor početkom godine dio -0,5, dok je sada 1,9, što je rast od gotovo 2,5 postotna boda.

Očekuje se daljni rast na više od dva posto, što je posljednji put zabilježeno prije deset godina. Prije 15 godina vrijednost Euribora bila je između 5 i 6 posto.

"Ako bi vrijednosti ponovo bile takve, to bi bila katastrofa", upozorava.

Euribor je kamatna stopa prema kojoj europske banke jedna drugoj posuđuju novac.

U porastu je od ožujka ove godine nakon što je tijekom sedam godina njegova vrijednost bila u minusu. Rate kredita usklađuju se prema Euriboru u razdobljima od tri ili šest mjeseci.