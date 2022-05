Presudu u svoju korist od Suda Europske unije deseci tisuća dužnika s problemom kredita u švicarcu nisu dočekali. Sud je oprao ruke i lopticu prebacio na Vrhovni sud od kojeg se sada očekuje konačno tumačenje - imaju li dužnici pravo na potpuno obeštećenje. Ako se pita banke, one su zadovoljne ovim ishodom.

Za građane koji su nakon problema s kreditima u švicarskom franku konvertirali te kredite, ali smatraju da nisu dobili sav preplaćeni novac - Sud Europske unije nije dao očekivani odgovor. U presudi je tek stav da takvi krediti ne spadaju pod direktivu EU-a o zaštiti potrošača.

Ovako tumače odredbe o nepoštenim uvjetima u ugovorima: "Ugovorne odredbe koje su odraz odredaba nacionalnog prava na temelju kojih je prodavatelj robe ili pružatelj usluge bio dužan potrošaču predložiti izmjenu njihova originalnog ugovora putem sporazuma čiji je sadržaj određen tim odredbama i taj je potrošač imao mogućnost prihvatiti takvu izmjenu, nisu obuhvaćene materijalnim područjem primjene te direktive", odgovorio je sud EU.

To je hladan tuš za udrugu Franak.

Hrvatski glumac u noćnoj mori zbog tuđih dugova: "Sjećam se trenutka kad sam dobio obavijest. Bio sam u šoku danima"

"Na pola sam razočaran zato što sam očekivao da će sud EU-a odlučiti o meritumu, međutim Sud EU nije odlučio o meritumu, rekao je da je za pitanje prava na obeštećenje iz temeljnog ugovora nadležan isključivo Vrhovni sud, da Sud EU-a s tim nema ništa, prema tome Vrhovni sud je dobio lopticu natrag i Vrhovni sud će o tome morati odlučiti", rekao je Goran Aleksić iz Udruge Franak.

Na čelu tog suda je Radovan Dobronić, poznat po kolektivnoj presudi protiv banaka prije 9 godina. Danas o svemu šuti. Doznajemo da dužnici odluku Vrhovnog suda mogu očekivati u idućim mjesecima. udruga Franak čeka odgovor - imaju li pravo na potpuno obeštećenje što treba utvrditi vještačenjem. Aleksić proziva Vladu koja je dala mišljenje sudu EU.

"Europska komisija potpuno je dala za pravo nama potrošačima. Međutim, Vlada RH je jednim kvislinškim načinom odgovaranja bila potpuno na strani banaka", kaže Aleksić.

Josipi Krajinović odgovorili su iz Ministarstva vanjskih poslova, navode da zakonom i konvertiranjem kredita nije došlo do povrede prava EU i da su zastupali taj stav, izvijestila je reporterka Josipa Krajinović.

U Udruzi banaka zadovoljni presudom Suda EU.

"Mi smo imali zakonsko rješenje koje je reguliralo cjelokupni proces konverzije na temelju kojeg su banke već podnijele troškove oko 7,5 milijardi kuna. Takva odluka Europskog suda u skladu je s dosadašnjim odlukama Vrhovnog suda u Hrvatskoj koji je utvrdio zakonitost i valjanost konverzije te stoga smatramo da ovo više ne bi trebao biti predmet raspravljanja pred našim sudovima", kaže Ivan Hrvoje Maljković iz Hrvatske udruge banaka.

Lažne SMS i druge poruke o poslovanju RBA banke

Kojima je, prema podacima Udruge Franak, tužbe podnijelo oko 20.000 od 55.000 onih s konvertiranim kreditima. Među njima je i Iva.

"Ono što smo mi pretrpili, što smo izgubili i koliko smo novaca dali, ja smatram svakako da je malo. Zato i jesam podnijela tužbu. Očekivala sam pozitivan ishod s obzirom na današnju odluku", kaže Iva Tadić, korisnica konvertiranog kredita.



Da se riješi te agonije i dobije svoj novac čeka više od 15 godina.

"To je informativni izračun koji prelazi 10.000 eura, plus još zatezne kamate, s obzirom koliko to dugo traje. Tako da ja očekujem ako sve bude pozitivno za mene, što nadam se da hoće će biti preko 100.000 kuna", dodaje Tadić.

O negativnom ishodu Iva ne želi ni razmišljati, ostala bi bez tog novca, a dobila sudske troškove.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr